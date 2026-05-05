Herido un varón de 38 años en una colisión entre bici y patinete en la cuesta Labrit de Pamplona

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 38 años ha resultado herido este martes en la colisión entre una bicicleta y un patinete en la calle Juan de Labrit de Pamplona, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 9.30 horas a la altura de las escaleras que bajan de la Plaza de Toros a la calle Labrit. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) el conductor del patinete con traumatismo craneoencefálico y herida en la cabeza.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Municipal.