Herido un varón de 46 años en un accidente de tráfico en San Martín de Unx

Imagen del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 46 años resultó herido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en San Martín de Unx, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso tuvo lugar a las 17.04 horas en el kilómetro 49.3 de la carretera NA-132, donde colisionaron un turismo y una moto. Como consecuencia, un varón de 46 años, fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN), en Pamplona, con politraumatismos.

Al lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos de Tafalla, una ambulancia SVA así como agentes de la Guardia Civil.