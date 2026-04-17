Herido un varón de 47 años en un accidente entre dos camiones en Areso

Imagen del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 47 años ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en Areso, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 5.53 horas en el kilómetro 136,6 de la A-15, donde han colisionado dos camiones por alcance, con salida de vía de uno de ellos. Los ocupantes se encontraban fuera de los vehículos a la llegada de las asistencias. Un varón de 47 años ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital Universitario Donostia en San Sebastián.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, un equipo médico, una ambulancia SVA, otra ambulancia SVB así como agentes de la Guardia Civil, que se encargan de realizar las diligencias.

El carril izquierdo del sentido norte de la A-15 ha permanecido cortado en el kilómetro 136.6.