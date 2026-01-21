Herido un varón de 53 años en un accidente de tráfico en Tulebras

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 53 años ha resultado herido este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en Tulebras, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 13.26 horas en el kilómetro 12 de la carretera N-121-C, donde se ha producido una colisión por alcance de un camión a un coche. Como consecuencia del impacto, el conductor del coche ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con diversas contusiones.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tudela, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.