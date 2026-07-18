Herido un varón de 74 años en una colisión entre coche y bici en la vía verde del Plazaola, en Bera

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 74 años ha resultado herido este sábado en una colisión entre un coche y una bici en la vía verde del Plazaola, en Bera, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 11.29 horas en la vía verde del Plazaola, a la altura del kilómetro 67 de la carretera NA-121-A. Un varón de 73 años ha sufrido trauma en la cadera y ha sido trasladado al Hospital Comarcal del Bidasoa, en Irún.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVB, así como agentes de la Policía Foral.