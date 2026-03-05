Herido un varón de 79 años al ser atropellado por un coche en la calle Abejeras de Pamplona

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 79 años ha resultado herido este jueves al ser atropellado por coche en la calle Abejeras de Pamplona, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 11.32 horas a la altura del número 7 de la calle Abejeras, donde un coche ha atropellado a un hombre de 79 años, quien ha sido trasladado al Hospital Universitaro de Navarra con contusión de rodilla.

Al lugar se han movilizado una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Municipal de Pamplona.