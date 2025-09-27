Sin heridos en un incendio de chimenea en Berrioplano

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han intervenido este sábado por un incendio de chimenea en Oteiza (Berrioplano), sin que haya habido personas afectadas, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El fuego se ha declarado sobre las 13.06 horas. Al lugar han acudido bomberos del parque de Trinitarios y la Policía Foral.

Los inquilinos han apagado el fuego con extintores. Los bomberos han comprobado la temperatura y han saneado el tejado y vigas de madera afectadas, según ha explicado el propio Servicio de Bomberos en un mensaje en la red social X.