La hidratación adecuada en verano no implica solo beber más agua, según una experta

Archivo - Un hombre con una botella de agua, a 19 de mayo de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La doctora Isabel Solares, internista de la Clínica Universidad de Navarra, desmonta algunos mitos sobre el consumo de líquidos y ofrece pautas prácticas para evitar riesgos como la deshidratación o la hiponatremia durante el verano.

El cuerpo humano pierde agua de manera constante a través de la orina, la transpiración y la respiración. Estas eliminaciones suelen rondar entre el litro y medio y los dos litros diarios, aunque pueden aumentar, dependiendo del calor ambiental o del nivel de actividad física. Por ello, es fundamental adaptar la ingesta de líquidos a las necesidades individuales de cada persona. "Es importante que escuchemos a nuestro cuerpo y bebamos cuando tengamos sed", ha señalado la doctora Solares.

Un error común es pensar que cuanta más agua se beba, mejor. Sin embargo, la doctora advierte de que un consumo excesivo puede ser perjudicial. "Beber agua en exceso puede desequilibrar las sales y los minerales del cuerpo", ha afirmado. Este desequilibrio, conocido como hiponatremia, puede provocar síntomas como náuseas, confusión e incluso complicaciones graves si no se detecta a tiempo. La clave, por tanto, está en el correcto balance: hidratarse sí, pero sin forzar.

La especialista recuerda la relevancia de los electrolitos -minerales que, al disolverse en agua, se cargan eléctricamente y permiten procesos vitales en el cuerpo- como el sodio, el potasio o el magnesio. Estos elementos son esenciales para el funcionamiento de músculos y nervios, y también para mantener el equilibrio de los líquidos corporales. Una hidratación adecuada implica beber agua y reponer estos minerales, especialmente tras un esfuerzo físico intenso o una sudoración abundante.

Para hidratarse adecuadamente, la doctora Solares recomienda evitar los refrescos con azúcares añadidos y optar por opciones más saludables. Aunque prioriza siempre el agua natural, propone algunas alternativas, como el agua con gas, las infusiones sin azúcar o el agua natural aromatizada con frutas. Estas opciones, además de refrescar, ayudan al balance de la hidratación sin aportar calorías innecesarias.

Otro de los temas que genera dudas entre la población que usa internet como fuente de información sobre su salud es el papel del café en la hidratación. Aunque contiene cafeína, sustancia con efecto diurético, la doctora aclara que no deshidrata tanto como se cree. "Si bebes café, complementa con un poco de agua para mantenerte hidratado", recomienda.

"Hidratarse es fundamental, especialmente en verano, pero siempre con sensatez. Beber agua en función de las necesidades del cuerpo, elegir bebidas saludables y prestar atención a los signos de desequilibrios en la hidratación son las mejores estrategias para cuidar la salud en los días más calurosos del año", ha concluido Solares.