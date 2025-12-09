Hirugarrena, nuevo espacio para el emprendimiento tecnológico y la innovación promovido por Industria, la UPNA y CEIN

Visita a Hirugarrena. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, el rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Ramón Gonzalo, y la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz, han visitado este martes las obras de Hirugarrena, el nuevo espacio para el emprendimiento y la innovación que se ubica en la tercera planta del edificio de El Sario de la UPNA.

Este novedoso espacio va a facilitar equipamiento y servicios para el impulso del emprendimiento científico-tecnológico y digital innovador en la Comunidad foral, según ha informado el Ejecutivo. El objetivo es que en sus instalaciones puedan desarrollar sus proyectos tanto personas emprendedoras, como startups, la comunidad universitaria y el resto de agentes del ecosistema emprendedor. Hirugarrena, que ha sido remodelado por la UPNA con fondos europeos y del departamento de Industria, será gestionado de forma compartida por CEIN y la UPNA y estará en funcionamiento a inicios de 2026.

Según ha destacado el consejero Irujo, "Hirugarrena va a ser el punto neurálgico para la creación de empresas tecnológicas y de alto impacto y para el escalado de startups de la mano de CEIN, referente en estos ámbitos en nuestro territorio". "Además, va contar con los servicios del Polo IRIS de Innovación Digital de Navarra que se ubica justo encima, y con la colaboración de la UPNA. Vamos a crear sinergias muy valiosas, sin duda", ha dicho.

Por su parte, el rector Gonzalo ha subrayado que "dentro de la estrategia de emprendimiento de la UPNA se hacía necesario contar con un espacio específico para el desarrollo de las diferentes iniciativas de creación y desarrollo de nuestras Spin-off en colaboración con el Gobierno de Navarra y CEIN". "No en vano más de dos tercios de las spin-off tecnológicas nacen de las investigaciones que se realizan en las universidades y la UPNA es la 19 universidad, en valor absoluto, que más empresas de base tecnológica ha creado en los últimos años", ha expuesto.

Por último, Itoiz ha destacado que "este equipamiento se suma al resto de programas e instalaciones que CEIN ofrece a la ciudadanía con el objetivo de fomentar todo tipo de emprendimiento". "Actualmente contamos con 46 empresas instaladas que generan cerca de 250 empleos en nuestros viveros de Noáin y Tudela y esperamos que con estas nuevas instalaciones esta cifra crezca de forma significativa", ha concluido.

EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

Según ha explicado el Gobierno, las personas emprendedoras con proyectos vinculados a la ciencia, tecnología y digitalización tendrán a su disposición itinerarios formativos, servicios de asesoramiento para la creación de empresas, asistencia para analizar el potencial de mercado de sus desarrollos y programas de pre-aceleración y aceleración empresarial para convertirlos en nuevas empresas.

Las startups o spin off científico-tecnológicas y digitales podrán acceder igualmente a servicios de asesoramiento y apoyo especializados y formación vinculados al escalado. Además, se diseñarán espacios de encuentro y eventos para favorecer el networking con agentes del ecosistema emprendedor, así como programas de innovación abierta con empresas consolidadas y tractoras y herramientas para facilitar la transferencia tecnológica.

El colectivo universitario (alumnado, profesorado, personal investigador), por su parte, contará con acompañamiento para la creación de empresas y también para la realización de trabajos fin de grado (TFG) o fin de máster (TFM) vinculados a la creación de empresas. Del mismo modo se ofrecerá formación práctica a los estudiantes a través de las startups, así como programas de emprendimiento en doctorado, máster y cátedras, entre otros servicios. Gracias a estos programas se busca el desarrollo de talentos para convertirse en personas emprendedoras y con iniciativa empresarial, ha añadido el Gobierno.

EL EQUIPAMIENTO

En lo referente a infraestructuras, Hirugarrena se ha diseñado como un nuevo espacio de emprendimiento "vanguardista, versátil, innovador y flexible". Cuenta con 1.280 m2 útiles que se distribuyen un amplio espacio de coworking y 5 oficinas dirigidos tanto a startups en fases de validación, crecimiento y escalado como a la pre-incubación de proyectos de la comunidad universitaria o tecnológico-digitales en fases tempranas.

En total Hirugarrena contará con más de 60 puestos de trabajo. La infraestructura se completa con un área de networking distendido, una sala de exposición de proyectos, seis salas de reuniones de diferentes formatos y equipaciones, dos espacios destinados a formación y un área de comedor. "El objetivo es crear un ambiente productivo y colaborativo que promueva el crecimiento y el éxito de las startups", ha añadido.