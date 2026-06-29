Hithium se presenta al ecosistema industrial navarro destacando su voluntad de cooperar con socios locales

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el embajador de China en España, Yao Jing, participan en el 'Día de Puertas Abiertas de Hithium en Navarra'. - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa china Hithium, que prevé una inversión de unos 400 millones de euros para implantar una planta de almacenamiento de energía en Navarra, ha celebrado este lunes una jornada de puertas abiertas en Pamplona con el ecosistema industrial navarro para dar a conocer su proyecto y ha trasladado su voluntad de cooperar con los sociales locales.

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el embajador de China en España, Yao Jing, han participado en el 'Día de Puertas Abiertas de Hithium en Navarra', una jornada con el sector industrial que se considera clave para integrar todas las piezas de la cadena de valor local en el nuevo proyecto de almacenamiento de energía.

Al acto han asistido asociaciones, empresas locales y socios de la cadena industrial, además de representantes de las instituciones, como el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, o el rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Ramón Gonzalo.

El fundador y presidente de Hithium, Jeff Wu, ha señalado en un mensaje de video que Europa es uno de los mercados más importantes y de más rápido crecimiento en la transición energética global, donde la creciente demanda de seguridad energética, autosuficiencia y estabilidad de la red está acelerando la rápida expansión de la industria del almacenamiento de energía.

Wu ha afirmado que "una globalización significativa no consiste solo en vender productos en todo el mundo, sino en invertir, fabricar y prestar servicios a nivel local, creciendo junto con las industrias locales". "Creemos que la mejor forma de globalización no es atender a los mercados desde la distancia, sino crear valor sobre el terreno", ha destacado.

Además, Jeff Wu ha subrayado que España, y Navarra en particular, poseen una base industrial sólida, una mano de obra altamente cualificada y un entorno de inversión abierto, factores que otorgan a Hithium una gran confianza en su desarrollo futuro.

Durante los próximos tres años, la empresa avanzará en la construcción de su base de fabricación europea y posicionará a Navarra como uno de los centros de producción clave de Hithium en Europa. También espera profundizar la cooperación con los socios locales en las cadenas de suministro, la construcción de proyectos, los servicios logísticos y el desarrollo de la fuerza laboral, con el objetivo de construir un ecosistema industrial robusto y beneficioso para todos. Ha confiado en que, con esfuerzos conjuntos, Navarra no solo se convertirá en un centro industrial clave para la transición energética de Europa, sino que también establecerá un nuevo punto de referencia para la cooperación industrial entre China y España.

Por su parte, la presidenta María Chivite ha afirmado que con la jornada de puertas abiertas "no asistimos únicamente a la presentación de una empresa, estamos dando la bienvenida a un nuevo actor que ha decidido formar parte de uno de los ecosistemas industriales más sólidos, innovadores y competitivos de España".

Chivite ha destacado que la decisión de Hithium de instalarse en Navarra "no ha sido casualidad, tenemos una industira fuerte, centros tecnológicos de referencia, universidades comprometidas con la innovación, un ecosistema industrial que ofrece confianza para acometer inversiones de largo recorrido".

La presidenta ha señalado que su Ejecutivo está "implicado" en el proyecto de Hithium, con la convicción de que la colaboración entre esta empresa y el tejido empresarial navarro "permitirá generar nuevas oportunidades para todos", y ha agradecido "la confianza depositada" por Hithium en la Comunidad foral.

El embajador Yao Jing ha señalado que China y España han mantenido una sólida cooperación económica y comercial y ha expresado su deseo de que el proyecto de Hithium en Navarra sirva de catalizador para fortalecer aún más los intercambios y la cooperación en nuevas energías, innovación tecnológica, comercio e inversión, inyectando así un nuevo impulso al crecimiento sostenido de las relaciones entre China y España.

El 'Día de Puertas Abiertas de Hithium en Navarra' ha contado con sesiones sobre el intercambio de estrategias corporativas, la presentación del entorno industrial, los requisitos de la cadena de suministro y el intercambio de experiencias de localización. Con este día la empresa busca profundizar más la confianza mutua y la cooperación con el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y los socios industriales.

Basándose en la experiencia de su base de fabricación en Texas, la empresa ha compartido logros prácticos en operaciones locales, colaboración en la cadena de suministro y desarrollo de talento, ofreciendo apuntes para la futura construcción y operación del proyecto.

Para el futuro, Hithium quiere mantener su compromiso con su filosofía operativa "local para lo local", profundizando la cooperación con el Gobierno de Navarra y los socios locales, mejorando la colaboración en la cadena de suministro y el desarrollo del ecosistema industrial, y aportando una mayor fuerza a la transición energética de Europa y al desarrollo de alta calidad de las industrias verdes.

En el acto también ha intervenido la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, que ha destacado que el proyecto de Hithium está alineado con el objetivo del Ejecutivo central de convertir España en un 'hub' europeo de energía limpia gracias a los recursos solares y eólicos, la infraestructura en red y el creciente ecosistema industrial. Ha recordado, además, que el Gobierno de España apoya la inversión de Hithium con una partida de 81 millones de euros de fondos europeos.

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha defendido que "tenemos que colaborar con China sí o sí", destacando "todo el potencial" que tiene el país asiático, y ha resaltado que "Hithium forma parte de nuestra familia empresarial a partir de ahora, porque va a ser una pieza clave para fortalecer nuestro sistema, porque Navarra tiene muchísimo que ofrecer, y porque no se trata de atraer una inversión, sino de atraer a los mejores, y Hithium ofrece eso".

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha destacado "la posición de Navarra en el contexto económico" y ha resaltado que la Comunidad foral "lleva ya mucho tiempo demostrando una solvencia económica que le hace destacar entre el resto de Comunidades del país y que nos sitúa en una posición privilegiada también a nivel europeo". "Disponemos de la mejor calificación crediticia de Standard&Poor's, dos niveles por encima del conjunto de España, y somos la única región europea que alcanza esta posición", ha asegurado.

REUNIÓN PREVIA EN EL PALACIO DE NAVARRA

Antes de la celebración de esta jornada de puertas abiertas, los representantes de Hithium que han visitado la Comunidad han sido recibidos por la presidenta Chivite en el Palacio de Navarra.

En el encuentro, en el que también ha participado el embajador Jing Yao, han estado presentes asimismo por parte del Gobierno de Navarra el consejero Arasti y el consejero Irujo. Por su parte, en representación de la compañía china ha asistido el doctor Qi Tang, director de Estrategia de la empresa; el director del proyecto de Hithium en España, Liming Zhao; y el gerente de Estrategia y Desarrollo de Hithium, Yanji Fu.

En la reunión ha estado presente además el director gerente de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), Francisco Fernández; el director de Inversiones en Navarra de Sodena, Guillermo Alonso, y el director gerente del instituto Navarro de Inversiones (INI), Asier Aguilera.