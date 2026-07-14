Horario de verano en el Transporte Urbano Comarcal a partir del 15 de julio

Archivo - El Transporte Urbano Comarcal. - MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

A partir de este miércoles, 15 de julio, y hasta el domingo 30 de agosto, ambos inclusive, el Transporte Urbano Comarcal aplicará su horario de verano caracterizado por una reducción de frecuencias en algunas líneas.

Según ha informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el cambio de horario está motivado por el importante descenso de personas viajeras que se experimenta durante estas fechas, coincidiendo con el periodo vacacional y con la inactividad de colegios y universidades.

La oferta de transporte es similar a la de años anteriores, con la salvedad de que la línea L17 -en sábados, domingos y festivos- y la línea L25 -en domingos y festivos- mejoran la frecuencia respecto al verano pasado.

El servicio nocturno es el mismo que se presta durante el periodo lectivo.

INCIDENCIAS EL MIÉRCOLES 15 DE JULIO

A lo largo de la madrugada del 14 al 15 de julio se prestará servicio de Sanfermines hasta las 6 horas del mismo día 15. Por otra parte, el miércoles 15 la línea 14 (Ayuntamiento - Rochapea) no hará parada en la Plaza de Santiago hasta las 12 horas, ya que tendrá desviada su cabecera hasta la calle Labrit.

Finalmente, el día 15 entre las 7.55 y las 10 aproximadamente, la cuesta del Labrit y la calle Cortes de Navarra permanecerán cerradas al tráfico de autobuses con motivo del desmontaje de la dársena TUC de San Fermín en el entorno del Labrit. Por ello, durante ese periodo las líneas afectadas realizarán un recorrido alternativo por la cuesta de Beloso y avenida Baja Navarra.