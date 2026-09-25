El Hospital Reina Sofía obtiene la acreditación IHAN-UNICEF que distingue su atención al nacimiento y la lactancia

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PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Reina Sofía (HRS) de Tudela ha conseguido la acreditación IHAN-UNICEF 'Iniciativa para la Atención Humanizada de la Asistencia al Nacimiento y Lactancia', un reconocimiento otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF que reconoce estándares de oro en la atención perinatal.

La acreditación ha sido lograda después de alrededor de 20 años trabajando según esta estrategia y tras superar las cuatro fases (Descubrimiento, Desarrollo, Difusión y Designación) de este programa internacional, creado para promover el apoyo a la lactancia materna exclusiva y una atención humanizada durante el nacimiento.

"Se convierte así en el primer centro navarro en conseguir el Galardón IHAN pasando a formar parte de un grupo todavía muy reducido de centros sanitarios en España, que han completado este exigente proceso de transformación y evaluación de la atención al nacimiento y la lactancia", destacan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El reconocimiento certifica que el centro tudelano ha superado con éxito la FASE 4D, de designación, la última y final, que se alcanza tras una evaluación externa in situ para comprobar las prácticas que el HRS está llevando a cabo y la forma en que se atiende a madres y niños y niñas. El comité ejecutivo de la IHAN ha felicitado al HRS "por el excelente trabajo realizado, así como por su afán de superación y mejora continua".

CUATRO FASES SUPERADAS DESDE 2013

Los primeros pasos se dieron en 2006, con la creación de una comisión de lactancia en el HRS. Fue entonces cuando se empezaron a introducir modificaciones en las rutinas hospitalarias con el objetivo de adoptar las prácticas para "proteger, promover y apoyar" la lactancia materna. En 2013 el centro se adhirió a la iniciativa IHAN superando la FASE 1D (Descubrimiento), la primera de las cuatro contempladas en la estrategia.

Desde entonces, el equipo multidisciplinar impulsor de la iniciativa IHAN, compuesto por pediatras, personal de enfermería, obstetras y matronas, tanto del propio HRS como de Atención Primaria (AP), ha ido superando fases de evaluación de forma progresiva, "con gran implicación profesional y con el apoyo de la dirección del centro".

También el Departamento de Salud "impulsa y refuerza" este modelo de atención de continuidad en los cuidados al recién nacido y a la madre, basado en la coordinación e integración.

El resultado ha sido la superación una a una de todas las fases; la FASE 2D (Desarrollo) se consiguió en 2018 y la FASE 3D (Difusión) en 2022.

A lo largo de esos años la incorporación de nuevas buenas prácticas en la atención perinatal ha sido constante. Se han realizado actividades formativas a profesionales y elaborado protocolos y guías de atención a recién nacidos, así como folletos informativos. Además, se han realizado planes de coordinación con AP para garantizar una primera atención al bebé en las primeras 72 horas tras su alta hospitalaria, se ha introducido la cohabitación de recién nacidos con sus madres y se ha incorporado el contacto piel con piel al nacimiento, tanto en parto natural como en cesárea.

Por otra parte, se han implementado talleres de lactancia materna, se ha abierto un punto de lactancia en el hospital y se ha implementado una consulta de neonatología, entre otras mejoras.

El equipo de evaluadoras de la IHAN visitó en el mes de julio el centro hospitalario tudelano y comprobó el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos para la obtención de este galardón. Para ello además de revisar instalaciones, mantuvieron entrevistas tanto con personal del hospital como con mujeres embarazadas y nuevas madres. Revisaron cartelería y documentación y mantuvieron reuniones con las profesionales responsables del equipo materno-infantil.

Tras todo ello, emitieron un informe en el que certifican que "el HRS está comprometido con la humanización y mejora de sus prácticas de atención al parto, la lactancia y la salud materno infantil".

APOYO AL MANTENIMIENTO Y AUMENTO DEL PERÍODO DE LACTANCIA

La Iniciativa para la Atención Humanizada de la Asistencia al Nacimiento y Lactancia está basada en la evidencia. Permite y facilita el apoyo al mantenimiento de la lactancia materna y a aumentar su duración.

No hay que olvidar que la OMS y las diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales recomiendan la lactancia materna en exclusiva hasta los seis primeros meses de vida, y junto con otros alimentos complementarios, hasta los dos años o más, mientras madre y/o lactante lo deseen.

En el año 2025 nacieron en el HRS 755 bebés, en 751 partos (cuatro fueron gemelares), de los cuales 13'85% se produjeron por cesárea sin anestesia general. Un 4% de recién nacidos precisaron de ingreso en la Unidad de Neonatología. Cada uno de esos nacimientos representa una oportunidad para poner en práctica este modelo de atención. Durante el año 2025, la tasa de lactancia materna exclusiva al alta fue del 85% más un 5'6% más con lactancia materna suplementada.

Desde el Ejecutivo foral han resaltado que el galardón IHAN-UNICEF supone "un reconocimiento colectivo a todos los profesionales que han participado a lo largo de todos estos años en este proceso, y a quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido a que estas prácticas formen hoy parte de la asistencia habitual en el Hospital Reina Sofía".