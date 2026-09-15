El Hospital Reina Sofía de Tudela pone en marcha dos nuevos quirófanos

Nuevo quirófano habilitado en el Hospital Reina Sofía de Tudela - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Reina Sofía (HRS) de Tudela ha puesto en marcha dos nuevos quirófanos situados en el edificio del bloque quirúrgico, una vez completada la equipación, que ha supuesto una inversión de alrededor de 400.000 euros.

Se trata de los quirófanos 3 y 4, que quedaron pendientes de ser dotados de instrumental y aparataje médico en el año 2015, fecha en que se inició la actividad quirúrgica en el edificio que se anexó al centro.

La apertura de estas dos salas permite aumentar la actividad quirúrgica del HRS. Hasta este momento, el centro contaba con cuatro quirófanos para intervenciones programadas y uno para la realización de procedimientos de urgencia.

Ahora, dispone de cinco quirófanos para actividad quirúrgica programada y dos quirófanos de urgencia, uno para procesos ginecológicos y otro para urgencias generales.

Esto "resolverá una posible coincidencia en el tiempo de dos procesos urgentes, mejorando la cobertura de necesidades quirúrgicas de una población de más de cien mil habitantes".

PUESTA EN MARCHA DE LA TOTALIDAD DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HRS

El edificio quirúrgico del HRS, que tiene una superficie de 1.550 metros cuadrados, cuenta con siete quirófanos, aunque, hasta ahora, sólo cinco disponía del equipamiento necesario para la programación de actividad quirúrgica.

En la actualidad, la habilitación de estas dos salas supone la puesta en marcha de la totalidad de las instalaciones del edificio quirúrgico.

La cartera de servicios del HRS incluye siete especialidades quirúrgicas (traumatología, cirugía general, otorrinolaringología, oftalmología, ginecología, urología y dermatología).

En 2025 se realizaron un total de 6.079 intervenciones quirúrgicas (5.179 programadas y 900 urgentes) con una espera media para ser intervenido de 89 días.

Además de la actividad de estos quirófanos de anestesia general, la cartera de servicios del HRS comprende intervenciones de anestesia local y dos salas de endoscopias.

Las obras del nuevo bloque quirúrgico del centro supusieron una inversión de 11 millones de euros más otros 2,6 en equipamiento.