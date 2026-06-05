El HUN ahorra 75.000 euros y 2,5 millones de litros de agua con cambios en distintos procesos

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Antonio López, junto al personal directivo del HUN y el personal 'ecoembajador' del centro, en las II Jornadas de Sostenibilidad. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha ahorrado 2,5 millones de litros de agua y más de 75.000 euros en diversas iniciativas de cocina, logística, infraestructuras, servicios generales, y digitalización de procesos administrativos.

El Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha acogido este viernes la celebración de sus II Jornadas de Sostenibilidad, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. En el encuentro se han presentado cerca de una veintena de proyectos de economía circular realizados en el centro, relacionados tanto con su vertiente asistencial como con el área administrativa y de servicios generales, mediante los cuales se ha conseguido un impacto que se ha podido cuantificar en la reducción de un 40-60% la huella de carbono de algunas actividades, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Las jornadas han contado con la presencia del director general de Salud, Antonio López, quien ha entregado los diplomas al personal 'ecoembajador', una figura con la que el HUN quiere distinguir a los profesionales que se han distinguido por sus iniciativas en el ámbito de la economía circular y la gestión eficiente de los recursos.

En la apertura, la directora gerente del HUN, Estrella Petrina, ha señalado que "estas jornadas son muestra de la responsabilidad social corporativa del HUN". "Aúnan la actualización de las líneas de acción de la estrategia de sostenibilidad del centro, alinean a los y las profesionales respecto al propósito de la misma y, sobre todo, van aumentando su conciencia y su compromiso con la sostenibilidad económica, social y medioambiental, con el objetivo de generar salud y proteger el entorno, donde, además, tratamos y cuidamos la salud", ha afirmado.

MEJORAS EN PROCESOS ASISTENCIALES Y DE GESTIÓN

En la sesión, se han presentado diversos proyectos sobre la mejora de procesos asistenciales, como la sostenibilidad en la prescripción de inhaladores, basada tanto en la disminución del uso de los dispositivos que emplean aerosoles como en la adecuación de esa prescripción.

También entre los procesos asistenciales se ha tratado la ambulatorización de procedimientos quirúrgicos en el Servicio de Cirugía General y el Servicio Otorrinolaringología, así como de mejoras que repercuten en la accesibilidad o en la eficiencia, mediante modelos de dispensación hospitalaria de medicación que reducen tanto el tiempo de dedicación profesional como los residuos generados, además de preservar mejor el descanso de los pacientes, al provocar menos interrupciones para la administración de medicación mediante el uso de sistemas de telemonitorización para la hospitalización a domicilio.

Las iniciativas más numerosas se agrupan en la gestión de la alimentación en el HUN. En este ámbito se han expuesto acciones destinadas a la reducción del desperdicio alimentario, como la desarrollada para optimizar la gestión del pan en las comidas de los pacientes y que ha supuesto por sí sola un ahorro de 15.000 euros en los dos últimos años. Asimismo, se han tomado medidas para reducir el producto sobrante de cocina, ajustando la elaboración a la demanda, reduciendo así gasto, energía y agua. También se han estudiado los alimentos con menor aceptación por parte de los pacientes para proponer alternativas, lo que supone no solo ahorro por la disminución de desperdicio, sino también mejoras en el bienestar de los pacientes.

Otro campo con iniciativas significativas es el de la logística, en el que se ha llevado a cabo una optimización de la gestión de pedidos a proveedores habituales, agrupando sus envíos en un único día semanal para reducir el número de viajes, lo que redunda en beneficios económicos y medioambientales. Efectos semejantes se han obtenido también en el ámbito de la logística mediante el uso de cajas reutilizables y retornables para la entrega del material a las unidades de hospitalización.

El uso de impresoras 3D para reponer piezas de uso no médico cuando, entre otras razones, los costes de la compra o del transporte son excesivos ha sido otra de las iniciativas. Se han impreso desde 2024 más de 800 piezas, ahorrando más de 25.000 euros.

También en el área de las infraestructuras se ha reseñado el cambio de la cubierta de la Clínica Ubarmin, que ha conllevado una mejora de la eficiencia energética del edificio con una reducción del consumo en un 15% y con el aumento del confort de pacientes y profesionales.

En gestión administrativa, se han desarrollado iniciativas para la digitalización de algunos procesos que han mejorado la eficiencia organizativa y han reducido el uso del papel, como la implementación del sistema de portafirmas de Gobierno de Navarra o el envío de facturas a través del sistema de notificación electrónica.

En el campo de los servicios generales, se han realizado acciones para mejorar la gestión del vidrio residual y para incrementar la sostenibilidad en el procedimiento de limpieza, que al cambiar el sistema ha supuesto una disminución anual de 2,5 millones de litros de agua.

También se han expuesto las líneas maestras del proyecto europeo Theresa PCP, una solución ecológica e innovadora mediante la que se busca dar una solución efectiva para el tratamiento de las aguas residuales de los hospitales.

Las jornadas han contado con la presencia de Juan Ortiz Taboada, director de ECODES, fundación de referencia en el impulso de la transición a una economía verde, inclusiva y responsable, y organización promotora de Sanidad por el Clima, que moviliza el sector sanitario por la acción climática. Han intervenido asimismo Carlos Bajo López, del Servicio de Economía Circular e Innovación de Gobierno de Navarra, y Nati Vitorica y Silvia Ros del proyecto Sabor Social y el Banco de Alimentos.

Durante el acto también se ha revisado la adecuación del centro a las normativas de gestión de residuos y a las nuevas leyes de movilidad sostenible y de desperdicio alimentario.