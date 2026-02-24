El HUN conmemora el décimo aniversario de su designación como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados

Representantes de la Gerencia, la Dirección de Cuidados y la Dirección Asistencial del HUN / NOU, junto con el consejero de Salud, Fernando Domínguez, y el gerente del SNS-O, Jon Guajardo - E. RETA/NAVARRABIOMED/FMS-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Navarra / Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa (HUN / NOU) ha acogido este martes la '10ª Jornada BPSO HUN: Pasado, Presente y futuro de la evidencia en cuidados', con la que ha conmemorado el décimo aniversario de su designación como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados-BPSO.

La adhesión del hospital a este proyecto de carácter internacional ha tenido como resultado "una mejora en los resultados de salud en las atenciones proporcionadas en el centro, fruto de la estandarización de los procesos y de una evolución en la cultura de la organización hacia una práctica clínica basada en la evidencia".

La jornada ha contado con la presencia de las principales autoridades del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, encabezadas por el consejero Fernando Domínguez. Además, han asistido el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Jon Guajardo, y la directora de Asistencia Sanitaria al Paciente, Nancy Nelly Gonzalo. El HUN ha estado representado por su directora gerente, Estrella Petrina, y la directora de Cuidados Sanitarios, Marta Ancín.

"Diez años después, cumplimos con estándares de calidad, hemos consolidado una cultura de cuidado basada en la evidencia y en la mejora continua. Hemos ganado en seguridad, en coordinación interdisciplinar, en trazabilidad de procesos y en capacidad de evaluación", ha destacado el consejero Domínguez.

En cuanto al futuro, Domínguez ha incidido en que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea tiene "el reto de integrar nuevas herramientas digitales, de potenciar aún más la personalización de los cuidados, de fortalecer la coordinación entre niveles asistenciales y de seguir promoviendo la formación continua". "Y estoy convencido de que contamos con el talento y el compromiso necesarios para hacerlo", ha remarcado.

DISMINUCIÓN DE LAS FLEBITIS Y 7.300 PROFESIONALES FORMADOS

El HUN / NOU se adhirió al programa internacional BPSO en 2015 y fue designado como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados (CCEC) en 2018, acreditación que renovó en 2022.

A lo largo de esa década de pertenencia al proyecto se han implantado en el centro seis guías de buenas prácticas, con el fin de "establecer para todo el centro un conjunto estandarizado de recomendaciones de cuidados de salud cuya eficacia ha sido demostrada a través de la investigación".

Con la aplicación de estas recomendaciones "se han logrado mejoras en los resultados en salud en distintos ámbitos". Así, por ejemplo, los datos con los que cuenta la Dirección del Cuidados del centro "evidencian una disminución a lo largo de ese tiempo de las flebitis por dispositivos de acceso vascular".

Estas inflamaciones causadas por las vías que se utilizan para administrar tratamientos endovenosos han pasado del 9,12% en 2015 hasta el 4,08% en el caso de las vías periféricas, y del 2,74% al 0,17% en las vías centrales. En ambos casos, "se ha conseguido situar las flebitis muy por debajo de los estándares internacionales, que se encuentran en 5% y el 2%, respectivamente".

Las guías de buenas prácticas "sirven también para disminuir la variabilidad de la práctica clínica y favorecer la continuidad de los cuidados". Las guías actualmente implementadas en el HUN se refieren ámbitos como el manejo del ictus, la prevención de lesiones por presión, los accesos vasculares, las ostomías, los cuidados centrados en la persona y la familia, y el manejo del dolor.

Asimismo, el desarrollo del programa BPSO se ha acompañado por la celebración a lo largo de esta pasada década de diversas actividades y múltiples acciones formativas, "que han servido para fomentar el trabajo colaborativo entre distintos perfiles profesionales". Estas acciones han contado a lo largo de estos diez años con 7.300 participantes.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL PROYECTO

A lo largo de la jornada se ha abordado el estado del proyecto BPSO tanto a nivel nacional como local. Así, la directora de Cuidados, Marta Ancín, en su intervención ha abordado, junto con Inés Corcuera, jefa de área de desarrollo en Cuidados e Innovación y Líder del Proyecto BPSO en el HUN, una visión detallada de los '10 años BPSO-HUN' y su impacto en la calidad asistencial, así como el futuro del proyecto en la organización.

Expertas de la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud, Investén-ISCIII del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han analizado el estado actual del proyecto en España. La sesión ha contado asimismo con dos mesas de debate para intercambiar experiencias sobre el proyecto y ha concluido con una "mirada al futuro" a cargo de Lucia Garate, coordinadora de Líneas Estratégicas de la Subdirección de Enfermería en la Dirección General de Osakidetza.

El programa BPSO (Best Practices Spotlight Organizations) se puso en marcha en Canadá, en 2003, de la mano de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO). Posteriormente, se extendió por centros de todo el mundo, llegando a España en 2010 donde se coordina a través de la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud (Investén-isciii) y el Centro español para los cuidados de salud basados en la evidencia (CECBE).

El programa aglutina en España a treinta hospitales y una veintena de áreas de salud, además de varios centros de salud y otros organismos sanitarios.