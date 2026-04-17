El HUN lidera una investigación que analiza la epidemiología de dos enfermedades raras neurodegenerativas en Navarra

Glòria Martí, neuróloga del HUN; Josu Delfrade, estadístico del ISPLN; Elena Erro, jefa de Neurología del HUN e investigadora principal del estudio; Esther Vicente, técnica del ISPLN y Pablo Arrondo y neuropsicólogo de la Clínica Josefina Arrregui. - ELISA RETA. NAVARRABIOMED-FMS

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), en colaboración con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), ha liderado un estudio epidemiológico sobre la parálisis supranuclear progresiva (PSP) y la atrofia multisistema (AMS) en Navarra. Ambas enfermedades, que se engloban dentro de los llamados parkinsonismos atípicos, comparten síntomas con la enfermedad de Parkinson, aunque son mucho menos frecuentes y presentan una evolución y un pronóstico diferentes.

Este estudio ofrece un mayor conocimiento clínico sobre los casos registrados en Navarra orientado a obtener diagnósticos "más precisos y tempranos" y servir de base para profundizar en su causa.

Elena Erro, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Navarra y asesora científica del Biobanco de Navarrabiomed, ha liderado el estudio en el que han participado también profesionales del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, de la Clínica Josefina Arregui y especialistas médicos de Neurología del HUN y de la Clínica San Miguel. Su desarrollo ha sido posible gracias a la financiación del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Fundación Privada de la Sociedad Española de Neurología.

El trabajo ha consistido en una "revisión exhaustiva" de códigos de diagnóstico para ambas enfermedades, incorporando múltiples fuentes de información sanitaria, que ha contemplado el análisis de hasta 2.000 casos con diagnósticos potenciales de alguna de las dos patologías, que se revisaron para validar aquellos que cumplían los criterios de diagnóstico. De esta manera se han obtenido datos de incidencia, prevalencia y mortalidad de estas enfermedades en Navarra, así como el perfil sociodemográfico de los pacientes, a lo largo de un periodo de más de 10 años, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

La PSP y la AMS son enfermedades raras y neurodegenerativas muy poco conocidas entre la población y hoy en día no se dispone de marcadores biológicos para su diagnóstico ni tampoco de tratamientos específicos. En este sentido, la investigación ofrece el primer estudio epidemiológico de ambas patologías con base poblacional en España y los primeros en Europa con la aplicación de los nuevos criterios de diagnóstico clínico para ambas enfermedades.

Según la investigación, en Navarra entre 45 y 50 personas están afectadas por PSP y surgen 14 casos nuevos al año. En cuanto a la AMS, existen 15 personas afectadas en la Comunidad foral y surgen 3 o 4 casos nuevos cada año. Ambas enfermedades poseen una tasa menor de supervivencia que la enfermedad de Parkinson y se acompañan de síntomas diferenciadores como alteración de los movimientos oculares, del equilibrio disfunción del sistema nervioso vegetativo, que regula la tensión arterial o el funcionamiento de las vísceras.

Elena Erro explica la relevancia de investigar estas dos enfermedades neurodegenerativas poco frecuentes: "Conocer su epidemiología es fundamental para poder planificar adecuadamente los recursos sanitarios. Además, comparar nuestros datos con los de otras regiones puede aportar pistas muy valiosas sobre los factores implicados en su aparición".

Los resultados se han publicado en dos revistas científicas de referencia -European Journal of Neurology y Journal of Neurology- y se han presentado en foros científicos nacionales e internacionales, como la Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología y el congreso de la Movement Disorder Society.