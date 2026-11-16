Ibai Larragueta, premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Navarra

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibai Larragueta Acín, graduado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ha recibido el primer premio de los IX Premios al Mejor Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Navarra, organizados por la Cátedra Ingeniería Navarra, fruto de la colaboración entre CITI Navarra (Colegio d Graduados en Ingeniería) y la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Esta edición ha contado además con el apoyo y colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra.

La entrega de premios tuvo lugar el jueves, 12 de noviembre, en el estadio El Sadar, en un acto que reunió a más 120 personas, congregando a estudiantes y representantes del ámbito universitario y empresarial.

Los encargados de entregar los premios fueron el decano de CITI Navarra, Enrique Domínguez, Juan María Ayechu, representante de Acción Social de Caja Rural de Navarra, e Iñigo de la Parra, director de la Cátedra Ingeniería Navarra.

Su trabajo, titulado 'Revisión del vigilante de aislamiento LUMAR existente y rediseño/actualización para cumplir normativa vigente y facilitar industrialización', aborda la mejora de un monitor de aislamiento utilizado en sistemas de alimentación eléctrica IT de instalaciones médicas.

Estos sistemas permiten mantener la continuidad del suministro ante un primer fallo de aislamiento, por lo que necesitan una supervisión continua para detectar posibles anomalías.

El objetivo de Larragueta ha sido actualizar el dispositivo existente para "adaptarlo a la normativa vigente, mejorar sus prestaciones y facilitar su futura industrialización, mediante el diseño y construcción de un nuevo prototipo electrónico basado en Arduino".

Una de las principales aportaciones del proyecto ha sido "identificar y resolver un problema del equipo original: la presencia de una tensión continua externa podía alterar las mediciones de la resistencia de aislamiento y provocar errores muy elevados".

Para corregirlo, Ibai Larragueta desarrolló un sistema de compensación que combina mejoras en la electrónica de medida y el procesamiento digital de señales.

Los ensayos experimentales "demostraron una mejora muy significativa: mientras que el dispositivo original llegaba a registrar errores de aproximadamente el 900% ante determinadas tensiones externas, el nuevo prototipo consiguió mantenerlos en valores máximos próximos al 3%, incluso en pruebas con tensiones de hasta 25 voltios".

El trabajo abarca todas las fases del desarrollo de un producto electrónico, desde el análisis de la normativa y el diseño de circuitos hasta la fabricación de la placa electrónica, el montaje de componentes, la programación y la validación experimental.

El resultado es un prototipo funcional que alcanza un nivel de madurez tecnológica TRL 5 y "constituye una base para avanzar hacia una solución más compacta e industrializable".

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN, CON 45 TRABAJOS PRESENTADOS

Esta novena edición de los Premios al Mejor TFG de Ingeniería Navarra ha alcanzado "una cifra récord" de participación, con un total de 45 trabajos presentados. Un dato que "refleja el talento, la creatividad y la capacidad técnica de los futuros profesionales de la ingeniería que se forman en la Universidad Pública de Navarra".

De entre todos los proyectos recibidos, diez fueron seleccionados como finalistas y sus autores presentaron sus trabajos el pasado 26 de octubre en la sede de CITI ante un jurado encargado de evaluar las propuestas y elegir el proyecto ganador.

Los diez finalistas de esta edición han sido: Aroa Gorria Vergara, David Echeverría Marcelino, Cristina Chocarro Úcar, Amaiur Fernández de Arroyabe Ortiz, Álvaro Ros Villanueva, Juan Daniel Jumbo Panjon, Nicolás Sesma Lauroba, Jon Gómez Oyarzun y Patrick Juan Wiseman Imaz.

Cada uno de los diez finalistas recibe un premio de 500 euros en reconocimiento a la calidad de sus trabajos, mientras que el autor del proyecto ganador obtiene, además, otros 1.000 euros.

Además, como "reconocimiento al esfuerzo y la implicación de todos los estudiantes que han participado en la convocatoria", se realizó un sorteo de otros 500 euros entre los autores de trabajos que no resultaron finalistas. El ganador de este sorteo, realizado durante el evento, fue Javier Ponz Casado.

Durante el evento, y en representación de Ingeniería Navarra, Enrique Domínguez, decano de CITI Navarra, destacó el nivel de los trabajos presentados este año y recalcó "la necesidad que nuestra sociedad tiene de jóvenes como vosotros, con ideas, con ganas de aprender, de innovar y de afrontar los retos que tenemos por delante".

Esta edición de los premios ha contado con la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra, "contribuyendo así a hacer posible esta iniciativa de reconocimiento e impulso al talento joven y a la ingeniería".

Con estos premios, la Cátedra Ingeniería Navarra "continúa impulsando el talento joven y reconociendo el esfuerzo, la innovación y la aplicación práctica del conocimiento desarrollado por los futuros profesionales de la ingeniería".

Una iniciativa que "refuerza la colaboración entre la universidad y el ámbito profesional y empresarial, acercando la formación académica a los retos tecnológicos y las necesidades reales de la sociedad".