Acto de este jueves. - FRENTE AMPLIO

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Amplio al Congreso por Navarra, Javier Ibáñez, ha defendido este jueves "las garantías del voto por correo" y ha llamado a la ciudadanía, "especialmente a la clase trabajadora", a participar en las elecciones del próximo 29 de noviembre. En su comparecencia en la oficina de Correos de Villava ha estado acompañado por Ane Sánchez Jiménez, candidata al Senado por Navarra de Senado de Progreso, que ha recordado el 93 aniversario de la primera participación de las mujeres en unas elecciones generales en España.

Ibáñez ha explicado que solicitó el voto por correo antes de recibir la propuesta para encabezar la candidatura de Frente Amplio al Congreso. Frente a quienes han cuestionado este procedimiento, ha afirmado que "cumple con todas las garantías". "Estoy totalmente convencido de que mi voto va a ser tramitado por las compañeras y compañeros de Correos de una manera exquisita", ha señalado.

El candidato ha agradecido el trabajo de los empleados de Correos, cuyo esfuerzo ha calificado de "encomiable", tanto durante los procesos electorales como en su actividad cotidiana. Ha insistido en que ese reconocimiento debe extenderse a la labor que realizan "todos los días del año" y ha defendido que su trabajo merece ser agradecido y compensado.

Ibáñez ha hecho un llamamiento a la participación electoral y ha pedido el apoyo a Frente Amplio y a Senado de Progreso para llevar al Congreso y al Senado "propuestas en beneficio de la clase trabajadora". Ha animado a respaldar ambas candidaturas con "un voto como una casa".

Por su parte, Ane Sánchez ha vinculado el llamamiento a votar el 29 de noviembre con la conmemoración de una conquista democrática histórica: el 19 de noviembre de 1933 las mujeres votaron por primera vez en unas elecciones generales en España, durante la Segunda República.

La candidata ha reivindicado "el papel de Clara Campoamor en la defensa del sufragio femenino" y ha recordado su reconocimiento en el artículo 36 de la Constitución republicana de 1931. Ha subrayado "la importancia de mantener viva la memoria de las luchas que hicieron posible ese avance".

Sánchez ha advertido de que "todos los derechos que hemos conquistado las mujeres y la clase trabajadora no han sido regalados" y ha llamado a continuar defendiéndolos. "Tenemos que seguir peleando y luchando para que estos derechos no se nos quiten", ha afirmado.