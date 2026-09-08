Ibarrola alerta de que "Navarra se hunde todavía más en PISA" y que "cae más que la media de España"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra en las próximas elecciones forales, Cristina Ibarrola, ha alertado de que "Navarra se ha hundido todavía más en el Informe PISA, obteniendo unos resultados que están muy lejos del nivel educativo del que siempre ha gozado y que no responden ni a la importancia social que la educación tiene en Navarra, ni a la inversión que los navarros dedicamos a la educación".

Ibarrola ha lamentado que "desde que UPN salió del Gobierno en 2015, Navarra ha pasado del éxito en materia educativa al fracaso". Para la líder foralista, "Navarra no merece que nuestro mayor patrimonio, la educación y el talento de los niños, se devalúe año tras año", por lo que se ha comprometido a "recuperar el nivel educativo que Navarra siempre tuvo y que merece".

"Si ya en 2022 Navarra era la Comunidad que más descendía en PISA, había perdido 25 puntos en Ciencias, 24 en Matemáticas y 31 en lectura en los últimos 10 años, lo de 2025 es terrorífico y muy preocupante, ya que cae nada menos que otros 30 puntos en Matemáticas, 17 en Ciencias, y lo más importante 37 puntos en la competencia más fundamental para poder aprender, que no es otra que la competencia lectora", ha explicado, para añadir que "todavía cae más que la media de España, que ya es decir".

A juicio de Ibarrola, el informe PISA conocido hoy se suma a otros ámbitos en "los que Navarra ha dejado de ser referente": "La realidad es que el Gobierno de Chivite no va a dejar títere con cabeza. Al fracaso en la gestión de la sanidad, de la seguridad, del acceso a la vivienda o de la emancipación juvenil, ahora se une este fracaso en los resultados educativos".

"FRACASO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS SOCIALISTAS"

Para la presidenta de UPN, "los resultados de PISA vuelven a constatar el fracaso de la visión falsamente progresista de la educación que tienen el Partido Socialista y sus aliados políticos, que sacaron adelante una Ley educativa, la LOMLOE, que eliminó los contenidos del currículo de las etapas y que consagró el aprobado general independientemente de los resultados obtenidos, despreciando la cultura del esfuerzo".

Para Ibarrola, "en Navarra a eso se une que las políticas educativas del PSN vayan siempre a rebufo de los intereses de EH Bildu". En ese sentido, ha subrayado que "el ataque constante al PAI, el empeño por imponer su modelo de inmersión lingüística, que está obteniendo unos resultados educativos decepcionantes en comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña, la obsesión por eliminar la libertad de elección de las familias navarras intentando limitar las aulas de la red concertada o el mantenimiento de un currículo que se soporta en unos libros de texto que falsean la realidad institucional de Navarra, es el peaje que paga el PSN por gobernar".

"Peaje -ha añadido- que está perjudicando al alumnado, especialmente al más desfavorecido, ya que impide que la educación sirva para la igualdad de oportunidades y el progreso social y se convierta en un arma de adoctrinamiento sectario y excluyente".

Para la líder regionalista, una prueba evidente del "batacazo de Navarra" es el porcentaje de alumnado que se sitúa en los niveles inferiores del Informe PISA 2025 en lectura. "Si en PISA 2015, con alumnado que había realizado su recorrido educativo bajo la gestión de UPN, dicho porcentaje era solamente de un 11%, hoy, después de 10 años de gestión falsamente progresista alcanza nada menos que un 37,4%. Es decir, casi 4 de cada 10 jóvenes navarros de 15 años no tiene el nivel mínimo necesario en una competencia imprescindible como la lectura", ha criticado.

"Y todo eso -ha recordado-, con el mayor presupuesto de la historia. Hoy Educación dispone en Navarra del doble de presupuesto que en el año 2015, y, sin embargo, vemos día a día una gestión desastrosa de los recursos y una incompetencia crónica para mantener un diálogo provechoso con la comunidad educativa, lo que desde luego también se ve reflejado en estos lamentables resultados".

Por último, la candidata de UPN al Gobierno de Navarra ha pedido al consejero Gimeno "que deje de buscar excusas de mal pagador" y se ha comprometido a "aplicar las mejoras necesarias para que Navarra recupere el nivel educativo que tuvo y que ha perdido". "Navarra no puede, ni debe permitirse una educación a la cola de las regiones españolas", ha sentenciado.