Ibarrola anuncia una consulta a los ciudadanos sobre el proyecto de la plaza de la Cruz

PAMPLONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento está trabajando en la puesta en marcha de una consulta a los ciudadanos para conocer su opinión respecto al proyecto de la plaza de la Cruz.

"Estamos preparando ya un procedimiento de consulta a los ciudadanos. Yo creo que es importante dar voz a aquellas personas que están calladas y que, a favor o en contra, lo hacen de forma silenciosa y respetuosa, porque el ruido de unos pocos no ha tenido nada que ver con la suspensión temporal de este proyecto", ha señalado Ibarrola en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press.

La alcaldesa ha explicado que "estamos valorando técnicamente" cómo hacer esa consulta, aunque ha avanzado que "no tiene sentido que sea toda la ciudad de Pamplona" la que participe. "Veremos a qué se acota, si al distrito que ya estaba definido de afectación por el parking, si al barrio, estamos viendo qué otros procedimientos se han seguido en otras ocasiones y en otros lugares, y lo contaremos rápido porque no queremos esperar mucho", ha afirmado.

Cristina Ibarrola ha señalado, sobre la suspensión temporal del proyecto, que "en la vida hay que saber reflexionar en el momento en el que toca, sopesar ganancias y pérdidas de todas las posibles decisiones". "Estoy absolutamente convencida de que hay dar salida al problema de aparcamiento en esa zona, también absolutamente convencida de que es una plaza en el centro de Pamplona que lamentablemente está degrada y no está en condiciones de utilización óptima, ni mucho menos, hay que reurbanizar esa plaza y hay que dar solución al problema de aparcamiento. Si quieres quitar los coches de arriba, hacer una ciudad en el centro peatonal, sostenible, hay que meter los coches en algún sitio", ha explicado.

No obstante, ha señalado que "sí que es cierto que el proyecto ha generado malestar en sectores que no teníamos identificados así, esto era una iniciativa vecinal, con gente interesada, pero sí que es verdad que ha habido cierto malestar, y no teníamos en este momento el consenso político necesario para completar esa obra con una plaza urbanizada de la que disfrute toda la ciudadanía de Pamplona". "Ha habido grupos políticos que estaban en el proyecto y que ahora no están. Las condiciones cambian", ha añadido.

Por tanto, ha explicado que "de momento" se ha optado por un "parón". "Hago una reflexión y vamos a consultar con los ciudadanos y vamos a intentar tener el consenso político para tener el proyecto que dé garantías de una solución adecuada e idónea para la ciudad", ha explicado.

Ibarrola ha señalado que las manifestaciones en la plaza no han sido la causa de la suspensión temporal. "Las protestas de las manifestaciones de la plaza no han tenido nada que ver en la decisión. Lo digo alto y claro. Nosotros con la plataforma ya habíamos estado, ya sabemos lo que piensa. No sé exactamente muy bien ni quién está detrás, porque no está formalmente constituida. Con las manifestaciones en las que estaba EH Bildu, con Joseba Asiron en la plaza, la obra hubiera seguido adelante, si se ha parado de momento es porque tenemos percepción de personas que tenían malestar, más allá de los que se concentraban en la plaza", ha explicado.

Sobre las posibles dificultades para alcanzar el consenso político ante el proyecto, Ibarrola ha explicado que ella "sabía desde que decidí ser candidata a la Alcaldía de Pamplona por UPN que iba a gobernar en minoría, era complicada tener un mayoría absoluta". "Estoy encantada de gobernar Pamplona en minoría y mi cabeza no para ni un solo minuto de pensar en proyectos que sean buenos para la ciudad y en exponerlos al resto de grupo, para que pongamos por delante las necesidades de las personas. Yo estoy en ese talante y espero que el resto de grupos responda, porque es muy difícil estar en un bloqueo permanente. Creo que la política municipal es muy cercana a las personas y los ciudadanos esperan de nosotros otras cosas. Por mi no va a quedar", ha asegurado.