Ibarrola anuncia que UPN adjuntará los informes de la Oficina Anticorrupción a su denuncia por la adjudicación de Belate

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha anunciado que su formación adjuntará los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra conocidos este lunes a la denuncia que UPN presentó ante la Guardia Civil por la adjudicación de los túneles de Belate. En concreto, ha detallado, enviarán el informe referido precisamente a dicha adjudicación, así como los relativos a las adjudicaciones de VPO por parte de Nasuvinsa.

La presidenta de UPN se ha mostrado "sorprendida" por que "todavía no haya una sola dimisión". "Con todo lo que ya sabemos es imposible calificar este Gobierno de honesto. Un Gobierno que sí lo es asume responsabilidades desde el principio, pero aquí no ha dimitido nadie y no se ha depurado una sola responsabilidad", ha lamentado en un comunicado, para añadir que "están tan acorralados que no les queda otra que mentir".

En ese sentido, ha recordado que "ayer comparecieron sucesivamente tres consejeros del Gobierno para criticar unos informes que ellos mismos encargaron a una oficina que ellos mismos crearon, y lo único que consiguieron transmitir fue incoherencias, evasivas, versiones contradictorias o afirmaciones sorprendentes como que el presidente de la mesa de la adjudicación de Belate ya había decidido su puntuación con anterioridad a recibir las demás, algo que no coincide con lo que se había dicho hasta ahora y que tendrán que demostrar".

Ibarrola ha cuestionado también la auditoría externa que ha encargado el Gobierno de Navarra. "Los navarros no tenemos por qué malgastar el dinero en unos informes ad hoc para que digan lo que María Chivite quiere que digan después de estos demoledores informes conocidos ayer. Tenemos investigando a la Guardia Civil, a la Justicia, tenemos informes de Anticorrupción. ¿Por qué tenemos que encargar uno de parte con el dinero de todos?", se ha cuestionado la presidenta de UPN, que ha pedido que "no sigan derrochando el dinero de los navarros; si quieren, que lo pague el PSN, pero no todos los navarros".

La líder de la formación regionalista ha anunciado también que UPN pedirá la comparecencia urgente de María Chivite en el Parlamento de Navarra. "Ya que no va a comparecer en la comisión de investigación, a pesar de sus numerosas declaraciones presumiendo de transparencia y afán de colaboración con el Parlamento, suponemos que no tendrá ningún problema en venir y dar unas explicaciones que los navarros llevamos tiempo demandando", ha dicho.

"La realidad es que Santos Cerdán sigue en la cárcel y el Gobierno de María Chivite le ha adjudicado una obra de 76 millones a una empresa suya en un procedimiento nulo de pleno derecho según Anticorrupción. ¿Qué más hace falta para que Chivite se vaya a su casa?", ha concluido Ibarrola.