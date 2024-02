Ibarrola apuesta por liderar un proyecto de "unidad" en UPN para "recuperar" los gobiernos de Navarra y Pamplona

Critica el "pacto implícito Bildu-PSOE" y expresa su deseo de volver a ser alcaldesa de Pamplona



PAMPLONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha apostado por liderar un proyecto de "unidad" en el partido regionalista, con el que "hacer crecer a UPN" y recuperar "cuanto antes" el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona frente al "pacto implícito Bildu-PSOE".

Ibarrola, que este domingo ha anunciado que optará a presidir la formación regionalista en el congreso que se celebrará el 28 de abril, ha explicado que "llevamos una trayectoria complicada porque, pese a seguir siendo la fuerza más votada en Navarra, en Pamplona, el pacto ya implícito Bildu-PSOE parece bastante indisoluble". Según ha explicado, tomó la decisión de presentarse el pasado viernes por la tarde. "Está todo muy reciente, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar por esta tierra", ha destacado.

Así, ha considerado que "es hora de dar un paso adelante por responsabilidad, porque estoy absolutamente convencida de que para esta tierra no son buenas las políticas que estamos viendo, por intereses del PSOE sometido a EH Bildu". Ha abogado "por un modelo de sociedad, de convivencia, de ciudad y de comunidad que creo que puede ser mucho más rica, mucho más plural, de pensar en los ciudadanos y para los ciudadanos".

En este sentido, ha destacado que "llevo toda mi trayectoria, a lo largo de mi vida en diferentes fases, pensando en el bienestar de los ciudadanos". "La temporada vivida como alcaldesa de Pamplona para mí ha sido el mayor orgullo y lo ocurrido en Pamplona -en referencia a la moción de censura que le apartó de la Alcadía- me ha implicado todavía más en un partido con el que comparto valores y principios".

"Con todo lo bueno que tiene para Navarra y que ha hecho UPN para Navarra, también es hora de repensar un poco, como en cualquier organización, qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para renovarnos, para atraer a gran parte de la sociedad a la que le lleguemos con nuestro proyecto", ha manifestado.

Cristina Ibarrola ha afirmado que "no es lo mismo que nos gobiernen unos que que nos gobiernen otros. Y eso lo tenemos que explicar, tenemos que llegar a todos los rincones de Navarra, tenemos que ir creciendo" porque "estoy convencida de que -UPN- es el mejor partido para Navarra".

En este sentido, ha remarcado que "voy a empujar todo lo que pueda con un proyecto y con un equipo" que "represente a todas las visiones que hay dentro del partido, con representación de los diferentes territorios de Navarra y en el que buscamos la unión desde la humildad", con el objetivo de "llegar a las próximas elecciones más fuertes, más unidos y más cohesionados que nunca".

Preguntada por la posibilidad de que se presenten otras candidaturas, Ibarrola ha afirmado que "UPN es un partido muy democrático", si bien ha opinado que "sería bueno buscar una candidatura de unidad, en el que integremos todas las sensibilidades que hay actualmente en el partido". "Por mi parte, voy a intentar representar a la máxima unión y la máxima integración posible, pero si hay dos candidaturas o tres, tampoco pasa nada. Creo que es un proceso normalizado en el que se votará uno u otro", ha precisado.

En este sentido, ha asegurado que "desde luego, estaré con la candidatura que gane, de forma muy normalizada y muy democrática". "Pero es un momento en el que casi todos compartimos las mismas cosas. Tenemos que acercarnos más a los ciudadanos, arropar más a los afiliados de los diferentes pueblos de Navarra. Y para eso estamos trabajando en un proyecto, pero que yo no voy a ser enemiga de nadie", ha insistido.

Preguntada si su candidatura cuenta con el apoyo del actual presidente de UPN, Javier Esparza, ha resaltado que "yo me presento porque decido presentarme y ya está. No soy la candidata de nadie, excepto de mí misma". Ha explicado que "nunca jamás hubiera dado este paso siendo alcaldesa de Pamplona, que es lo que me hubiera gustado ser hoy, porque no tenía ni un minuto y porque lo dedicaba absolutamente todo a ser alcaldesa de la ciudad y a representar a la ciudad". No obstante, "en estos momentos sí que tengo mayor disponibilidad. Se necesita mucho tiempo, se necesita mucho trabajo. Y doy el paso convencida".

En un partido donde tradicionalmente quien ostenta la presidencia de partido es, a su vez, cabeza de lista en las elecciones al Gobierno de Navarra, Ibarrola ha indicado que "quedan tres años, queda mucho tiempo, pero aunque siempre ha sido hasta ahora, no tiene por qué seguir siendo así". "Si me preguntan qué quiero ser, pues quiero ser alcaldesa de Pamplona y me parece que puede ser perfectamente", ha recalcado.

"Yo estoy orgullosa del trabajo realizado en Pamplona, creo que merecíamos seguir gobernando Pamplona, yo he sido feliz como alcaldesa de Pamplona", ha expresado. "Yo quiero ser otra vez alcaldesa de Pamplona. Pero también es cierto que en política quién sabe qué pasará dentro de tres años, y si en UPN hay un candidato o una candidata mejor, yo no tendré ningún problema en apoyarlo. Queda mucho tiempo, mucho trabajo previo, no estamos pensando todavía en candidatos, ya llegará", ha concluido.