Ibarrola: "El cese del director general de Obras Públicas es el reconocimiento de los indicios de corrupción en Belate"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este martes que "el cese del director general de Obras Públicas es un reconocimiento explícito de los indicios de corrupción que rodean la adjudicación de los túneles de Belate y que en UPN venimos denunciando desde el minuto uno".

En un comunicado, Ibarrola ha responsabilizado directamente a la presidenta de Navarra, María Chivite, de "la sombra de corrupción" que rodea la duplicación de los túneles de Belate y el sobrecoste de la obra. "Chivite le abrió de par en par las puertas del Palacio de Navarra a Cerdán, le permitió campar a sus anchas, y, a día de hoy, sigue siendo incapaz de explicar cómo su Gobierno adjudicó una obra de 76 millones de euros a la empresa de Cerdán", ha censurado.

En ese sentido, ha calificado de "absolutamente insuficiente" el cese del director general de Obras Públicas, Pedro López. "López ha sido solo la cabeza de turco de la que se ha servido Chivite para contentar a sus socios y eludir su propia responsabilidad. Ni tan siquiera ha explicado por qué le cesa", ha afirmado, para criticar que "si cree que con su salida se va a dar por zanjado el escándalo de los túneles de Belate es que Chivite nos pretende tomar a todos el pelo y ha perdido todo contacto con la realidad".

Para la presidenta de UPN, "el sobrecoste es solo la punta del iceberg de una adjudicación que ha estado manchada por la sombra de la sospecha desde el minuto uno por la influencia de Cerdán". "Un sobrecoste que María Chivite nos ocultó a todos los navarros en sus comparecencias y que UPN sacó a la luz en la comisión de investigación del Senado", ha expuesto.

"María Chivite no tiene ninguna credibilidad y este cese no se la va a devolver. Nos reiteramos en que su única salida es dimitir y convocar elecciones", ha manifestado Ibarrola, que ha concluido apelando a los socios de Gobierno: "Después de todo lo que han exigido a Chivite en estos últimos días, si se conforman con esto, demuestran su tolerancia con las sombras de corrupción de este Gobierno".