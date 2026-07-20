Ibarrola condena la "brutal agresión" en Berriozar, un "acto de kale borroka a cargo de fascistas abertzales"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha condenado la "brutal agresión" en Berriozar a un grupo de personas que presenciaban la final del Mundial de Fútbol y la ha calificado como "nuevo acto de kale borroka a cargo de radicales y fascistas de la izquierda abertzale".

Ibarrola ha señalado en una nota que es "intolerable que la convivencia y la libre expresión de opiniones y sentimientos como el de apoyar a la selección española de fútbol sean atacados una y otra vez por los mismos de siempre". "Merecen la condena de cualquier formación política que se tilde de democrática", ha añadido.

Tras ello, ha criticado "el silencio de María Chivite" ante lo que considera "una muestra de violencia y odio hacia quienes expresan sentimientos que son despreciados por sus socios de EH Bildu, como hemos podido ver en los días de celebración del Mundial y aún teníamos que soportar ayer mismo por las calles de Pamplona". "¿Estos son los pasos que dice que han dado en favor de la convivencia? Lo que tiene que hacer Chivite es obligar a sus socios de EH Bildu a condenar estos nuevos actos de violencia callejera en nuestra tierra", ha subrayado la presidenta de UPN.

Finalmente, Ibarrola ha expresado su apoyo a los agredidos, les ha deseado una pronta recuperación y ha mostrado su confianza en que "se identifique a los agresores, sean puestos de inmediato a disposición judicial y paguen por lo que han hecho". "Que caiga todo el peso de la ley y no quede impune", ha concluido.