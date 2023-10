Ibarrola dice que le sorprende que la plataforma contra el parking de la calle Sangüesa rechace la consulta

PAMPLONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha manifestado que le sorprende "muchísimo" que una plataforma ciudadana, como la que se muestra en contra del aparcamiento subterráneo en la calle Sangüesa, "esté en contra de preguntar a los ciudadanos qué es lo que piensan". "Me parece difícil políticamente como entidad que quiere tener voz negar la voz a otros", ha opinado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha manifestado que defiende "a ultranza" en este caso y en cualquier proyecto que "la ciudadanía tiene que tener voz". "De momento es una propuesta técnica, las preguntas están absolutamente abiertas, no pretende nada, y si yo hubiera querido hacer el parking a toda costa lo hubiera hecho y no lo hubiera parado", ha dicho.

Ha insistido la alcaldesa en que "no tenía nada que preguntar si mi interés hubiera sido llevar el parking a toda costa, cosa que no es así" y ha manifestado que "nuestra obligación es escuchar el sentir de la ciudadanía de forma amplia, no solamente a un sector, a una entidad, o a alguien que se erige como única voz".

En este sentido, Ibarrola ha comentado que "la plataforma defenderá unos intereses pero hay muchos más ciudadanos y mucha más gente que de forma silenciosa desde su casa quiere también trasladar la opinión". "A mí me importa la opinión de todos los ciudadanos, los que están en contra, los que están a favor y los que no se expresan yendo a manifestaciones públicas", ha expuesto.