Ibarrola dice que "no se puede caer más bajo" que Asiron y afirma que el alcalde "no garantizó la seguridad en la carpa"

Archivo - Cristina Ibarrola, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "no se puede caer más bajo en política que lo que ha hecho el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron", quien este martes ha pedido la dimisión de la representante regionalista acusándola de difundir "mentiras y falsedades" sobre la agresión sexual cometida en el entorno de la carpa universitaria.

"No se puede caer más bajo en política que lo que ha hecho Asiron, un alcalde que no garantizó la seguridad de miles de jóvenes en la carpa universitaria, que no se preocupó de conocer el dispositivo policial ni antes ni hasta más de diez días después de haberse producido una violación en ese entorno", ha afirmado Ibarrola, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa.

La portavoz de UPN ha señalado "la investigación la ha realizado la Policía Municipal de Pamplona y es la juez la que ha metido en la cárcel a cuatro personas durante dos meses -posteriormente puestos en libertad tras conocerse las pruebas de ADN-, y supongo que sería con indicios, pero desde luego no las ha metido UPN, fue una investigación de la policía y una decisión de la juez".

Cristina Ibarrola ha descartado dimitir tal y como le ha reclamado Asiron y ha afirmado que "con el deterioro que estamos sufriendo en Pamplona, con el deterioro que estamos sufriendo en Navarra, si no fuera tan serio sería como para tomárselo a broma". Así, ha afirmado que "por supuesto que no voy a dimitir y por supuesto que viendo su actitud y la actitud que tienen EH Bildu y el Partido Socialista me van a tener en frente con más fuerza que nunca para cambiar el Gobierno de Pamplona y el Gobierno de Navarra".

La portavoz de UPN ha asegurado que el alcalde "oculta permanentemente y no solamente en este caso todo tipo de información en la Junta de Portavoces que siempre se había dado con otros alcaldes cuando suceden hechos como por ejemplo el ocurrido". "Asiron se salta él directamente el protocolo de agresiones sexuales, no informa, no convoca Portavoces, no convoca tampoco a los ciudadanos", ha asegurado.

Del mismo modo, ha continuado enumerando que "Asiron no levantó asentamientos ilegales hasta después de producirse la violación en ese entorno, que tenía incidencias y que sabía que existían; Asiron mantiene dos focos de criminalidad en Pamplona sin hacer nada efectivo ante ello, en Aranzadi y en Jaso; Asiron no pone medidas tampoco para mejorar la inseguridad en Pamplona, que cada día es peor, peor en el evolutivo histórico y peor en comparación a otras ciudades de nuestro entorno".

También ha criticado que "Asiron no condena la aparición de la kale borroka de grupos radicales de la izquierda abertzale directamente relacionados con su partido".

A continuación, ha añadido que "en el último año, en lo que va hasta el tercer trimestre, ha conseguido que haya aumentado el número de agresiones sexuales con penetración en Pamplona un 40%, y rechaza medidas que planteamos constructivas para hacer una evaluación de las causas, de los porqués y poner soluciones y que solamente se dedica a hacer demagogia".

Así, ha criticado la petición de dimisión planteada por Asiron este viernes en rueda de prensa. "Me parece una irresponsabilidad de tal calibre y que no se puede caer más bajo en política que la víspera de Nochebuena salir en rueda de prensa a anunciar qué, ¿una violación de la que todavía no han encontrado a los culpables? ¿Qué motivo tiene esta rueda de prensa? Precisamente su partido, EH Bildu, es el que está tapando toda la corrupción y todos los asquerosos casos de falta de respeto a la mujer y de agresores sexuales en el Partido Socialista", ha afirmado.

Ibarrola ha considerado que "hoy Asirón tendría que haber salido en rueda de prensa para anunciar tres cosas: que tenían a los culpables de esa violación detenidos; pedir perdón porque no puso antes remedio a este incremento en estas agresiones y que no puso todo el dispositivo para garantizar la seguridad de tantas chicas jóvenes en el día de la carpa o todos los días en Pamplona, y anunciar medidas de prevención que hasta ahora se han negado a ni siquiera escuchar ni valorar".