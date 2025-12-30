Ibarrola dice que "la reputación de Navarra la manchan el PSN, Chivite y todo su entorno rodeado de presunta corrupción"

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado este martes que "la reputación de Navarra la manchan el PSN, María Chivite y todo su entorno rodeado de presunta corrupción".

Ibarrola ha reaccionado así al mensaje de fin de año de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que ha afirmado que "la reputación de Navarra no la van a manchar quienes se aprovechan de ella" y que la mejor forma de defender el sistema es siendo implacable con quienes vulneran la ley y la ética pública.

Cristina Ibarrola se ha preguntado "cómo se puede tener la poca vergüenza de presumir de ser implacable y, al mismo tiempo, ser quien ha mostrado su confianza en Santos Cerdán hasta momentos antes de conocer el informe de la UCO, o ser quien se ha limitado a cesar tan solo al director general de Obras Públicas dentro de todo el escándalo que rodea la adjudicación de Belate". "Si tan implacable fuera Chivite, ella misma sería la primera que tendría que dimitir, porque es la máxima responsable política de haber permitido que Santos Cerdán y su entorno camparan a sus anchas por el Palacio de Navarra", ha afirmado.

Para Ibarrola, "Chivite sigue queriendo hacer ver que la corrupción no va con el Partido Socialista de Navarra, su partido, porque no puede justificar cómo su Gobierno adjudicó 76 millones de euros a la UTE de Cerdán, por lo que ha perdido toda la credibilidad para hablar de transparencia y ética pública, del mismo modo que tampoco está el Partido Socialista para hablar de feminismo".

La líder de los foralistas ha añadido que "lo peor es que Chivite ha extendido esa forma de actuar como si los problemas no fueran con ella al resto de dificultades que afectan a Navarra, puesto que ha manifestado no ser ajena a la situación de la sanidad o la vivienda, pero olvidándose de que lleva dos años y medio, más de media legislatura, y no solo no ha sabido atajar las deficiencias en estos ámbitos, sino que han empeorado exponencialmente".

Ibarrola ha asegurado que "por lo menos este año los ha nombrado, cosa que no hizo en su mensaje del año pasado en los que no mencionó ni una sola vez la sanidad y la vivienda, pero un gobernante responsable no puede dedicarse a tomar nota simplemente de cuáles son las principales preocupaciones de los navarros y decir que ella no es ajena". "Con ella en el Gobierno es más difícil que nunca acceder a una vivienda, con ella en el Gobierno hemos tenido las peores listas de espera en salud de la historia, y con ella en el Gobierno hemos alcanzado el número más alto de personas en riesgo de pobreza y exclusión de la historia. Se esperaban soluciones, pero no ha aportado ninguna", ha señalado.

En ese sentido, la presidenta de UPN ha considerado "especialmente grave el mensaje que ha dirigido Chivite a los jóvenes". "Dice ser autocrítica con la boca pequeña, pero lejos de presentar soluciones se limita a recomendar no caer en la desesperanza por ser el caldo de cultivo del autoritarismo. No reconoce que la desesperanza de los jóvenes la han generado ellos, que no ven la luz al final del túnel y que, ni aunque trabajen, les da para independizarse", ha criticado Ibarrola.

La presidenta de UPN ha concluido señalando que "este mensaje de fin de año es la prueba más evidente de que el ciclo de María Chivite ya está agotado". "Navarra no puede seguir ni un minuto más en manos de una presidenta superada por la presunta corrupción que le rodea y que, mientras tanto, es incapaz de abordar ni uno solo de los retos que tenemos los navarros", ha afirmado.