Ibarrola dice que el "voto útil" es la coalición UPN-PP y que los foralistas serán "exigentes" con Feijóo

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, a 16 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España) - Eduardo Sanz - Europa Press

Afirma, en un acto de campaña en Pamplona junto a Feijóo, que es "la fuerza de la gente" la que "va a echar a Sánchez y a Chivite" PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que el voto "útil y decisivo para cambiar el Gobierno" es la coalición UPN-PP y que los foralistas serán "exigentes" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "para defender los intereses de los navarros".

Así lo ha afirmado este lunes, en un acto de campaña de la coalición UPN-PP celebrado en Pamplona, encabezado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y en el que también han intervenido la cabeza de lista y el número dos al Congreso, Leticia San Martín y Sergio Sayas, respectivamente.

En su intervención, Ibarrola ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "sabemos que María Chivite es presidenta de Navarra gracias a los pactos entre Cerdán y EH Bildu avalados por usted, para que no gobernara UPN como primera fuerza". "Sabemos que esas políticas entre Chivite y EH Bildu han traído a Navarra más impuestos y los peores resultados de la historia en todo, en sanidad, en vivienda, en educación, en emancipación juvenil, en valoración de la discapacidad, en siniestralidad laboral. ¿Sabe por qué? Porque para Chivite, igual que para usted, la prioridad, lo único que ha marcado todas y cada una de las decisiones, ha sido el deseo de atornillarse en el poder a cualquier precio", ha añadido.

Según Ibarrola, "cuando contando con más recursos que nunca, la sanidad se satura, la educación pierde más nivel que nunca, los jóvenes no pueden salir de casa de sus padres, y cuando acumulamos dos catástrofes ferroviarias con 115 muertos en menos de un año, no es mala suerte". "Es la consecuencia directa de una gestión donde se ha apartado el mérito y la solvencia técnica para ponerlo todo al servicio del interés personal y partidista", ha apuntado.

Además, ha remarcado que "EH Bildu es segunda fuerza en Navarra y eso solamente tiene un responsable, que es precisamente Pedro Sánchez". Ha remarcado Ibarrola que "no vamos a dejar que ni Sánchez, ni Chivite, ni EH Bildu, ni nadie pisotee esta tierra".

A su juicio, es "la fuerza de la gente" la que "va a echar a Sánchez y a Chivite". "Los echará la fuerza de tanta y tanta gente decepcionada o harta de tanta mentira, de tanto pacto infame, de tanto escándalo, de tanta falta de escrúpulos y del resultado de políticas erróneas que impactan en su día a día. Los va a echar la fuerza de la gente que ha comprobado que no son de fiar. Los va a echar la fuerza de la gente que confía en que otra forma de gobernar sí es posible", ha subrayado.

Por otro lado, ha trasladado a Feijóo que "vamos a ser exigentes contigo, para defender los intereses de los navarros". "Porque Navarra es una tierra solidaria y orgullosa de pertenecer a España, pero no podemos seguir siendo maltratados y sin las infraestructuras que Navarra merece para el desarrollo socioeconómico de esta tierra", ha subrayado.

Ha añadido Ibarrola que "seremos leales con el gobierno que vas a presidir, pero a la vez exigentes para que Navarra tenga lo antes posible TAV, autovía a Madrid, segunda fase del Canal de Navarra, red eléctrica suficiente y un aeropuerto que nos conecte con España y con Europa". "No queremos seguir estando aislados ni mirar de reojo a inversiones que se van, pasan de largo y se van a comunidades vecinas. Vamos a darle la vuelta y hacer de Navarra una tierra referente", ha indicado, tras añadir que "vamos a recuperar todos los derechos que nos han arrebatado".

Según Ibarrola, "UPN aporta sus raíces inquebrantables, su defensa a ultranza de nuestro régimen foral, de nuestro autogobierno, de nuestro Convenio Económico". "Nos unimos con el Partido Popular porque tenemos una responsabilidad histórica para cambiar el Gobierno de España. Alberto, cuenta con nuestra lealtad. Y cuenta también con nuestra exigencia. Navarra quiere obras, plazos y fechas que se cumplan", ha manifestado. El voto "útil y decisivo para cambiar el gobierno", ha dicho, "es la coalición UPN-PP, en el Congreso y con las tres cruces al Senado". "Todo lo que no sea votar UPN-PP es hacerle un favor al PSOE y a EH Bildu", ha advertido.

Por su parte, Leticia San Martín ha indicado que "defender la libertad, respetar la Lorafna, respetar la Constitución, mantenernos fieles a nuestra historia, a nuestros fueros, a las tradiciones y a nuestra identidad, son principios que han guiado siempre nuestra forma de entender la política". "Están en nuestro ADN y nunca vamos a renunciar a ellos", ha dicho.

Según ha añadido, en las próximas elecciones "vamos a expresar el deseo mayoritario de cambio", porque el 29 de noviembre "estamos seguros de que empieza el tan anhelado cambio de ciclo político en España y posteriormente en Navarra". "Y esto aquí en Navarra sólo se consigue de una forma, y es votando a la coalición de UPN con el PP, no hay otra alternativa", ha señalado, tras añadir que "todo lo que no sea votar a esta coalición será darle el voto directamente a Pedro Sánchez". En este sentido, ha trasladado a Feijóo que "Navarra te va a ayudar a ser el próximo presidente del gobierno de España, pero los navarros y navarras te vamos a pedir que nunca te olvides de esta tierra".

En la misma línea se ha mostrado Sergio Sayas, que ha trasladado al 'popular' que "esta tierra te recibe con esperanza, porque ha sufrido en sus propias carnes lo que es tener un gobierno de María Chivite y de Pedro Sánchez". "Y por eso te esperamos con las ganas de que devuelvas a España la fortaleza democrática, el progreso económico y social, pero, sobre todo, unos mínimos de decencia y de ética que Pedro Sánchez ha dejado reducidos a cenizas", ha subrayado, tras pedirle que cuente con Navarra "para llegar a la Moncloa".

A su juicio, "el partido que ha pactado con Otegi y el partido que ha puesto de cabeza de lista, que ha avalado, que ha apoyado y que ha defendido hasta el final a Santos Cerdán merece cero escaños por esta comunidad". "Estamos muy cerca de conseguir un resultado histórico para Navarra. Estamos a muy pocos votos de hacer historia en esta comunidad y sacar un resultado que nos impulse a conseguir el cambio en España. Pero solo lo vamos a conseguir si somos capaces de unir todo el voto en torno a UPN y PP. Si dividimos el voto, la izquierda disfrazará su mal resultado consiguiendo escaños. Si concentramos todo el voto, nosotros tendremos un resultado histórico en Navarra", ha remarcado.