Ibarrola (UPN) acusa a Chivite de ser "la máxima responsable de haber destruido el acceso a la vivienda en Navarra"

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra por la formación foralista, Cristina Ibarrola, ha acusado a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, de ser "la máxima responsable de haber destruido el acceso a la vivienda en Navarra, a través de unas políticas erróneas que solo han conseguido empeorar cada vez más la situación hasta que este problema se ha convertido en la principal preocupación para los navarros".

"Desde que María Chivite gobierna, 15.000 personas más esperan una vivienda protegida, un 150% más que cuando llegó. Hoy son ya 25.000 inscritos y en el último año solo se ha dado respuesta al 3% de la demanda", ha señalado Ibarrola en un comunicado.

Según ha añadido, "no se está construyendo vivienda protegida en Navarra, los grandes planeamientos están paralizados". "Mientras, sus zonas tensionadas han provocado un descenso del 44% en la oferta del alquiler. Hoy solo 12 de cada 100 navarros pueden irse de casa de sus padres antes de los 30 años, la peor tasa de emancipación juvenil de la historia de Navarra", ha remarcado.

A su juicio, "Chivite ha conseguido que sea prácticamente imposible comprar o alquilar una vivienda en Navarra, ha perjudicado enormemente a las personas más vulnerables y ha hipotecado el futuro de toda una generación de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda". "Y todavía se permite señalar a UPN e ir dando lecciones", ha afirmado.

Por ello, Ibarrola ha remarcado que "María Chivite está tratando de engañar a los navarros". "No hay un clamor social por apoyar los decretos improvisados de Sánchez, sino por dar respuesta a las necesidades de los miles de navarros que demandan una vivienda. ¿Qué soluciones podemos esperar de una presidenta que solo ha logrado empeorar el acceso a la vivienda? Que el Partido Socialista pretenda ahora hacerse pasar por la solución al problema es un insulto para los miles de personas que están sufriendo las consecuencias de sus políticas", ha manifestado.

En cuanto a los decretos que este viernes se debaten en el Congreso de los Diputados, la presidenta de UPN ha afirmado que "el problema de la vivienda, en Navarra y en España, ha alcanzado la magnitud que tiene hoy porque los gobiernos socialistas llevan años aplicando medidas como las recogidas en los decretos".

"Estos decretos no solo no solucionan nada, sino que empeorarán todavía más la situación. No van a servir para proteger a las personas más vulnerables, ni para facilitar el acceso a la primera vivienda, ni tampoco para avanzar hacia alquileres más asequibles. Todo lo contrario", ha señalado.

Según ha añadido, "UPN está para defender a las personas en situación de vulnerabilidad, y también para proteger la propiedad privada y a los pequeños propietarios que con su esfuerzo han adquirido una vivienda con la que dan respuesta a necesidades que el Gobierno no satisface".

"En UPN creemos que se puede conjugar perfectamente la protección a familias y personas en situación de vulnerabilidad con mayor seguridad jurídica para los pequeños propietarios, que son quienes están poniendo viviendas en el mercado, porque el Gobierno no lo está haciendo", ha manifestado Ibarrola.