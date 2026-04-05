Ibarrola (UPN) acusa a EH Bildu de querer "imponer en Navarra" su proyecto político y critica el "silencio" de Chivite

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, ha acusado a EH Bildu de querer "imponer en Navarra un proyecto político que no responde ni a su identidad ni a la voluntad mayoritaria de los navarros". A la vez, ha criticado el "silencio cómplice" de la presidenta de Navarra, María Chivite, y el PSN.

En un comunicado, tras la celebración en Pamplona del Aberri Eguna por parte de la coalición abertzale, Ibarrola ha asegurado que cuando el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi, "habla de gobernar, en realidad habla de imponer su proyecto político". Al respecto, ha afirmado que "UPN es la garantía de que eso nunca ocurrirá en Navarra" y ha destacado que su partido "nació precisamente con ese objetivo, para estar frente a quienes quieren anexionar Navarra a una imaginaria república vasca que nada tiene que ver con los navarros, y hoy ese objetivo tiene más vigencia que nunca".

En ese sentido, Ibarrola ha advertido de que EH Bildu "pretende imponer en Navarra un proyecto político que no responde ni a su identidad ni a la voluntad mayoritaria de los navarros". "Resulta especialmente significativo que Otegi pretenda mostrarse como una especie de baluarte frente al autoritarismo, cuando son ellos quienes llevan años queriendo imponer su modelo de ruptura, basado en la anexión de Navarra a una entelequia política que la ciudadanía navarra ha rechazado de forma reiterada en las urnas", ha señalado.

La regionalista también ha criticado la participación en la manifestación del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, reprochando que "vuelve a situar al Ayuntamiento al servicio de un proyecto ideológico excluyente". Asimismo, ha acusado a María Chivite de "guardar un silencio cómplice ante un acto que cuestiona la realidad institucional de Navarra".

Ibarrola ha considerado que "la postura del PSN es preocupante, como también lo es su indefinición en cuanto a la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta". "Sabemos que los gobiernos socialistas dependen de EH Bildu, tanto el de Sánchez como el de Chivite, pero los navarros no perdonarán que el PSN se vuelva a plegar a EH Bildu, y mucho menos en esta cuestión tan fundamental y esencial para Navarra", ha aseverado.

Por ello, la presidenta de UPN ha manifestado que su partido "seguirá defendiendo la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta", ya que "su eliminación cerraría la puerta de forma definitiva a que Navarra acabe formando parte de esa supuesta república vasca, de la que los navarros no quieren saber nada".

"Navarra no es Euskal Herria, no lo ha sido nunca ni lo va a ser en un futuro. UPN no va a descansar hasta cerrar definitivamente esa puerta, con el apoyo del PSN o sin él", ha concluido.