Ibarrola (UPN) asegura que la Ley Foral de Industria "sobrevivirá los meses que le quedan" a Chivite como presidenta

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, con los integrantes del grupo parlamentario de su partido. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra por la formación regionalista, Cristina Ibarrola, ha asegurado que la Ley Foral de Industria y de Fomento Empresarial, aprobada este jueves en el Parlamento foral "a pesar del rechazo de las principales asociaciones empresariales", "sobrevivirá los meses que le quedan a María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra".

En una nota de prensa, Ibarrola ha afirmado que se trata de una ley que "no aporta soluciones a ninguno de los problemas que presenta el sector industrial". Ha criticado que "las políticas erróneas adoptadas a lo largo de los últimos años ya han privado a la industria navarra de oportunidades". Por eso, se ha comprometido, si UPN llega al Gobierno de Navarra, a derogar esta ley y elaborar otra "más ambiciosa y que realmente responda a lo que Navarra necesita y piden las asociaciones, con objetivos medibles y cronogramas claros y realistas".

Entre los compromisos de la formación, Ibarrola ha destacado el desarrollo de infraestructuras "claves" como la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra, el "incremento en la disponibilidad de energía eléctrica", la llegada del tren de alta velocidad y la autovía a Madrid y "la mejora de la conectividad aérea".

UPN también se compromete a "una drástica reducción de plazos administrativos, con el compromiso de mantener la burocracia estrictamente imprescindible, o el silencio administrativo positivo, de forma que no se castigue a las empresas si la Administración no hace su trabajo a tiempo, como sucede hoy; o la bajada del impuesto de Sociedades y del IRPF, con el objetivo de atraer empresas, inversión y talento a Navarra".