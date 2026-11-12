Aprobada la ley foral de Industria y Fomento Empresarial, que incluye medidas de agilización administrativa

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de EH Bildu y los votos en contra de UPN, PP y Grupo Mixto (Vox), la ley foral de Industria y Fomento Empresarial, que, entre otras cuestiones, incluye medidas de simplificación y agilización administrativa y medidas de apoyo a la transición digital y ecológica.

Vinculado con la aprobación de esta ley, se ha acordado modificar un apartado del artículo 37 de la ley foral de Patrimonio de Navarra, sustituyendo los términos 'parcelas' y 'suelo' en polígonos industriales e implantaciones singulares promovidas por el Gobierno de Navarra, por el de 'inmuebles', término "más amplio". En este caso, EH Bildu ha votado a favor.

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que con esta ley "se configuran como valores de la industria navarra el apoyo a un modelo que esté vinculado al arraigo al territorio, que favorezca el relevo generacional, la cohesión territorial y la consolidación de la empresa familiar o la promoción de la economía social". La ley, ha dicho, "pretende dar coherencia y seguridad jurídica al ecosistema industrial, que incluye la internacionalización, captación de inversiones, emprendimiento, innovación, digitalización, descarbonización y economía circular".

Entre otras cuestiones, incluye una simplificación y agilización administrativa, con medidas como la Ventanilla Única Empresarial y la digitalización de procesos. En los proyectos de inversión de interés foral, además de reducir a la mitad los plazos, podrán ser objeto de una puntuación adicional en convocatorias de subvenciones y podrán ser objeto de concesión directa de ayudas. Irujo ha destacado también la figura "novedosa" de los proyectos empresariales de interés estratégico para Navarra, con la finalidad de "conseguir para estas iniciativas la máxima agilidad".

Por otro lado, establece herramientas para la planificación estratégica industrial de Navarra. Y con la finalidad de ejercer una gobernanza "participativa" de carácter público-privada, se establece la Mesa del Ecosistema Industrial Navarro. Además, incorpora medidas de apoyo a la transición digital y ecológica y hacia la economía circular, y habilita la creación de un fondo de industrialización para financiar las medidas del Plan Industrial y de Fomento Empresarial, entre otras cuestiones.

A su juicio, esta ley "es fruto de un proceso de participación inédito", y "de las 421 alegaciones recibidas en los dos periodos de participación pública, el 68,17% se incluyeron total o parcialmente, lo que demuestra una voluntad de llegar a compromisos". Sin embargo, "hoy toca hablar de fósiles, y no solo me refiero a los combustibles fósiles", pues la CEN, Cámara Navarra y Adefan "emitieron una opinión muy poco favorable al texto", en la que "se sigue respirando en exceso los humos del pasado siglo XX". "Aún queda mucho por descarbonizar en Navarra, y no me refiero solo a la energía", ha remarcado. Irujo ha indicado que no se ha presentado "ni una sola alegación por parte de la CEN en relación al absentismo", que Adefan "realizó 11 alegaciones y se incluyeron total o parcialmente 7 de ellas", y que Cámara Navarra realizó 19 alegaciones que "realmente no eran aportaciones, sino más bien comentarios", y "ni una sola era una aportación novedosa".

En nombre de UPN, Ana Elizalde ha considerado que el consejero "se ha ido de frenada" al llamar "fósiles" a las asociaciones empresariales. "Seguramente, porque esta ley no tiene defensa", ha subrayado. Según Elizalde, "siendo Navarra una región claramente industrial, jamás ha necesitado" una ley de industria. A su juicio, "les importa más el titular de tener una ley de industria a tener una buena ley", a la que, además, "le falta ambición". "No afronta ninguno de los retos que tienen las empresas navarras. Destaca más por sus carencias que por su implicación con el sector, porque busca controlarlo, no incentivarlo", ha dicho.

Javier Lecumberri, del PSN, ha defendido que es "una muy buena ley" para los trabajadores y para las industrias de Navarra. A su juicio, "es positiva, muy trabajada, muy consensuada", y junto a "otras medidas que está trabajando el Gobierno de Navarra genera un entorno atractivo para la inversión, para la atracción de empresas, especialmente aquellas que tienen proyectos industriales de cierta magnitud". "Posibilita buscar soluciones para aquellas empresas que están en situación de crisis y creemos que ayuda a modernizar la industria", ha subrayado.

Desde EH Bildu, Oihan Mendo ha afirmado que la ley "no nos entusiasma" porque "está muy descompensada hacia la vertiente empresarial". "Está ideológicamente mucho más cerca de posiciones liberales que de las nuestras", ha indicado, tras considerar que a pesar de que a UPN y PP "no les disgusta tanto como nos quieren hacer ver", la CEN "les ha marcado el camino". A su juicio, la norma "debería haber sido más valiente" en materias como brecha de género, digitalización o calidad del empleo, y "abunda en errores del pasado". Sin embargo, "entendemos perfectamente cuál es el momento histórico que vivimos y cuál es nuestra responsabilidad en el mismo", por lo que "le vamos a dar una oportunidad a esta ley con nuestra abstención".

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha valorado la ley y ha destacado que "la política industrial no puede limitarse a responder a las necesidades que aparecen en cada momento, necesita planificación, continuidad, capacidad de evaluación y una visión que vaya más allá de una convocatoria de ayudas o de una legislatura". "El alcance de esta ley no debe medirse únicamente por su aprobación. Habrá que medirlo por su desarrollo, por la calidad de los instrumentos que ponga en marcha y por los resultados que obtenga para las empresas, los trabajadores y el conjunto de la sociedad navarra", ha manifestado.

Por parte del PP, Maribel García Malo ha afirmado que "no es la ley que necesita la industria navarra" y "no arregla absolutamente nada", por lo que "lo más sensato" sería que se parase su tramitación. "Se va a convertir en la ley más intervencionista de todo el Estado en materia de industria y no resuelve ni uno solo de los problemas principales que tiene la industria navarra", ha dicho, tras añadir que ha sido "la ley más participada pero de la que nadie se siente partícipe". Además, ha criticado que el consejero, "con una falta de respeto absolutamente intolerable e impropia del cargo que representa", a "los que mantienen en marcha nuestra comunidad" les "ha insultado llamándoles fósiles".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha señalado que la ley "no es perfecta", pues está "hecha desde la perspectiva netamente empresarial" y, "sobre todo en el anteproyecto, tenía insuficientemente en cuenta a las personas". En este sentido, "hemos tratado de incorporar matices a algunas carencias", para "fortalecer la participación sindical en toda la gobernanza" o fomentar la reducción de jornada a las 35 horas. El resultado es "una ley positiva", y "aunque se nos queden cosas en el tintero", ha considerado que "mejora las políticas industriales". Además, ha valorado el "valiente" discurso del consejero, que ha sido "elocuente" hablando de "fósiles".

En nombre de Vox, Emilio Jiménez ha destacado que "no podemos respaldar una ley que se queda muy lejos de lo que necesitan nuestras empresas". "Cuando quienes representan a nuestras empresas les están diciendo que esta ley no responde a sus necesidades, quizás el problema no está en las empresas, quizás el problema esté en este Gobierno", ha dicho, tras criticar que es una norma "repleta de planes, estrategias, observatorios, mesas, comisiones y órganos de coordinación". "Mucha gobernanza y poca, poquísima, industria. Mucha planificación y pocas soluciones", ha apuntado.