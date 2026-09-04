Ibarrola (UPN) asegura que "esta vez, ganar servirá para gobernar y para cambiar Navarra"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata a la Presidencia de Navarra, Cristina Ibarrola, se ha mostrado convencida este viernes de que "recuperar el Gobierno de Navarra es posible" y "está en nuestras manos". Ha asegurado que "esta vez, ganar servirá para gobernar y para cambiar Navarra" y ha llamado a la militancia del partido a "ilusionar" y explicar en su entorno que su voto "puede ser decisivo".

Así lo ha manifestado durante su intervención en un acto que el partido regionalista ha celebrado este viernes por la tarde en Gorraiz con motivo del inicio de un curso político "decisivo para el futuro de Navarra". Ibarrola ha comenzado trasladando su "solidaridad, apoyo y cariño a todos los ceutíes" y arremetiendo contra la política migratoria del Gobierno de España, al que ha criticado que "no se proteja nuestra frontera", su "retraso en reaccionar" y la "ausencia de soluciones". "Es inaceptable la situación que todavía siguen viviendo los vecinos de Ceuta en sus calles", ha reprochado.

Ibarrola se ha mostrado convencida de que "recuperar el Gobierno de Navarra es posible" y "está en nuestras manos". Ha destacado que "el cambio no empieza en mayo" sino que "empieza hoy", animando a la militancia a ganar "en la calle, persona a persona".

La presidenta de UPN ha destacado que "estamos viviendo un cambio de ciclo político" en Europa, España y también en Navarra. Ha asegurado que "los navarros van a castigar electoralmente al socialismo de Sánchez, Cerdán y Chivite" y ha afirmado que "EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra" debido a su "blanqueamiento" por parte del PSOE "a cambio de mantener a Sánchez y a Chivite y de tapar la corrupción que les asola".

Una situación que "cambia el tablero de juego" y supone "una oportunidad de cambio para gobernar y poner Navarra en marcha". Al respecto, ha advertido de que "nos atacarán, intentarán dividirnos" e "intentarán hacernos creer que es imposible". "Yo no voy a rendirme, voy a dejarme la piel", ha manifestado, para pedir la colaboración de todos los militantes y simpatizantes de UPN. "En mayo demostraremos que, esta vez, ganar servirá para gobernar y para cambiar navarra", ha expresado.

Cristina Ibarrola ha indicado que "solo quedan ocho meses" para "demostrar que existe otra manera de gobernar" la Comunidad foral. Un tiempo en el que "vamos a volver a recorrer Navarra pueblo a pueblo". Ha asegurado que son "muchísimos los navarros que quieren un cambio de gobierno", algunos de los cuales "llevan años sin votar", "no nos votaron antes pero se lo plantean" o "a veces dudan si su voto servirá para ese cambio que anhelan". "Todas estas personas tienen que saber que esta vez su voto sí va a servir para cambiar el gobierno", ha resaltado, para añadir que "esas personas son nuestra oportunidad".

La regionalista ha señalado que el objetivo de UPN es "cambiar a mejor la Navarra que nos están dejando". Ha lamentado el "deterioro evidente y progresivo" de los servicios públicos y ha criticado que, en unos años de "presupuestos expansivos tampoco han aprovechado la oportunidad de agilizar y hacer realidad infraestructuras estratégicas para el desarrollo de Navarra" como el TAV o el Canal de Navarra.

Ha destacado que "la única gran infraestructura que ha acometido el gobierno de Chivite" es la duplicación de los túneles de Belate; "una obra de 76 millones de euros que adjudicó a una UTE donde está la empresa de Cerdán en un proceso repleto de ilegalidades" y que "ahora investiga la UCO por orden de un juez tras la denuncia que presentamos desde UPN". Y ha asegurado que "se terminará llevando por delante a Chivite y veremos a cuántos más".

Ibarrola ha afirmado que "son muchas las razones que urgen" para cambiar un gobierno "manchado por la sombra de la corrupción e incompetente en la gestión". Ha remarcado que "no vamos a volver a gobernar Navarra solo por el desgaste del actual gobierno" sino "por la esperanza de miles de navarros en que con UPN, Navarra irá mucho mejor".

Cristina Ibarrola ha destacado que, una vez UPN llegue al Ejecutivo foral, "empezaremos a solucionar los problemas de los navarros desde el primer día que entremos al gobierno". Por ello, ha instado a los militantes del partido a explicar a su entorno que "su voto es importante" y "puede ser decisivo" entre "dos alternativas": un gobierno de "progreso" de UPN o de "retroceso" y "sectarismo" con EH Bildu.

La candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra ha aprovechado el acto para enumerar algunos de sus compromisos si llega al Ejecutivo foral. Ha prometido que "mejoraremos el poder adquisitivo de los navarros" y que "ningún navarro pagará más impuestos que cualquier otro español". Se ha comprometido a la gratuidad del ciclo 0-3 años y a promover "de forma inmediata 20.000 viviendas, 10.000 de ellas viviendas protegidas".

Además, ha asegurado que "bajaremos drásticamente las listas de espera en salud y eliminaremos la lista de espera en valoraciones de dependencia y discapacidad". Asimismo, ha resaltado que "desarrollaremos unas políticas migratorias basadas en datos reales, con equilibrio entre la acogida, la integración y la capacidad de los recursos públicos".

Ha afirmado que se ofrecerán "las mejores ayudas del país para agricultores y ganaderos", que los menores de 30 años con ingresos menores de 30.000 euros anuales "no pagarán impuestos", que "todos los proyectos empresariales de interés estratégico tendrán un periodo máximo de aprobación de 3 meses" y que se modificará la renta garantizada.

Finalmente, Cristina Ibarrola ha llamado a todos los cargos públicos, afiliados y simpatizantes del partido a "ilusionar" a la gente y les ha animado a sumar fuerzas para ser "un gran tsunami imparable que nos hará gobernar y cambiar Navarra".