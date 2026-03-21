Ibarrola (UPN) critica que la sanidad navarra "sigue cuesta abajo y sin frenos" tras el barómetro sanitario de 2025

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha criticado que la sanidad en Navarra "sigue cuesta abajo y sin frenos" tras conocerse los datos del barómetro sanitario de 2025 en el que la Comunidad foral se sitúa en un "mínimo histórico" en cuanto a la valoración de su sistema de salud.

Según han señalado desde UPN, el barómetro sanitario coloca a Navarra en la "peor posición histórica en la valoración ciudadana del sistema sanitario" y, además, "caemos todavía más en la valoración, de 6,32 sobre 10 hace un año a 6,09".

"Navarra no merece un gobierno que cada día sigue empeorando los servicios públicos y en concreto la atención sanitaria, que padecemos todos", han censurado los regionalistas.

Según los datos del barómetro sanitario de 2025, los navarros dan una valoración media a su sistema sanitario de 6,09 sobre 10, lo que la coloca en el puesto número 13 respecto al conjunto de regiones españolas, por delante de la Comunidad Valenciana (5,99), Castilla-La Mancha (5,89), Canarias (5,77), Melilla (5,56), Ceuta (5,39) y Andalucía (5,37).

Las comunidades con una mejor valoración del sistema sanitario son Cantabria (6,68), País Vasco (6,54), Castilla y León (6,40), Murcia (6,38), Baleares (6,35), La Rioja (6,35) y Galicia (6,30). Le siguen Aragón (6,28), Madrid (6,22), Extremadura (6,20), Cataluña (6,15) y Asturias (6,13). A nivel nacional, la nota media del sistema sanitario es de 6,02 sobre 10.