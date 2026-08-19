Ibarrola (UPN) dice que la corrupción es "la mayor losa política" del Gobierno de Navarra

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en una rueda de prensa de balance de los tres años de legislatura en Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra en las próximas elecciones forales, Cristina Ibarrola, ha afirmado este miércoles que "la corrupción se ha convertido en la mayor losa política del Gobierno de Chivite y EH Bildu".

Ibarrola, que ha realizado un balance cuando se han cumplido tres años de legislatura, ha considerado que "el deterioro de la confianza en María Chivite es cada día mayor" y ha achacado esta situación a su "nefasta gestión de servicios públicos" y a otras tres cuestiones: "Los espurios acuerdos conocidos entre Santos Cerdán y EH Bildu para repartirse el poder institucional; la presunta trama corrupta que recibía adjudicaciones de obra pública a cambio de pagar mordidas liderada por Santos Cerdán según el auto del juez; y la adjudicación ilegal de las obras de los túneles de Belate a esas empresas de la trama, que ha acabado siendo investigada por la Justicia dentro del caso de amaños de obra pública".

Para la presidenta de UPN, "Chivite y Asiron deben su cargo a un presunto corrupto". "Sin la trama corrupta, Chivite nunca habría sido presidenta, porque Cerdán, Antxon, Koldo y compañía, necesitaban a María Chivite en el poder. Los intereses de Santos Cerdán eran los que eran y Chivite y EH Bildu se han beneficiado", ha asegurado.

Ibarrola ha afirmado que "la realidad es que las obras de Belate suponen 76 millones de euros adjudicados por el Gobierno de Chivite a la UTE donde está la empresa de Cerdán y que parte del dinero de esa UTE ha ido a parar a las tarjetas bancarias que utilizaba Cerdán".

A este respecto, ha indicado que "el mayor sostén y valedor político de María Chivite está lucrándose presuntamente de una adjudicación a cargo de su Gobierno y María Chivite sigue en vano tratando de escurrir el bulto, sigue adelante a costa de lo que sea, entre otras cosas, arrastrando por los suelos la imagen de Navarra".

Tras criticar que "este Gobierno socialista, además de empeorar los servicios públicos, ha destrozado la marca Navarra y la ha unido a corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicación de obra pública", ha considerado que la presidenta "debería haber asumido responsabilidades políticas desde hace tiempo".

Ibarrola ha manifestado que "no hay maquillaje que pueda tapar el hedor a corrupción y la mala gestión de los servicios públicos del Gobierno de Chivite y EH Bildu". "Navarra sólo lidera los índices de presuntos corruptos. Desde que llegó Chivite ha empeorado en cualquier parámetro que queramos comparar con otras Comunidades", ha criticado.

La presidenta de los regionalistas ha afirmado que "el Gobierno de Chivite y EH Bildu está resultando el peor en la democracia para ser atendido por un médico, para comprar una vivienda, para que un joven navarro se pueda emancipar, o para crear una familia, un negocio o una empresa".

La presidenta de UPN también ha señalado que "el sometimiento a EH Bildu ha llevado al PSN incluso a cambiar su posicionamiento con la Transitoria Cuarta" de la Constitución, que contempla el mecanismo de la posible incorporación de Navarra a Euskadi. "Ahora avalan la vía que permite que Navarra llegue a ser parte de la República Vasca que tanto reclama Otegi", ha asegurado.

Ibarrola ha asegurado que "lo peor de todo es que la convivencia se está resquebrajando con episodios de odio hacia quienes no piensan de igual forma que la izquierda radical abertzale y casos de vuelta de la 'kale borroka". Así, ha considerado que "EH Bildu se siente más fuerte que nunca y sabe que tiene la sartén por el mango". "La alianza PSN-Bildu va a continuar porque a ambos les interesa mantener una relación que tiene su origen en Cerdán y la trama corrupta que se investiga y afecta a la adjudicación de los túneles de Belate", ha destacado.

Cristina Ibarrola ha afirmado que "hoy la sociedad navarra se pregunta hasta cuándo, señora Chivite, merece la pena seguir en esta situación". "No hay proyecto político ni personal que se sostenga sobre la falta de ética política, la inmoralidad, las sospechas y las investigaciones judiciales por corrupción. No hay proyecto político ni personal que aguante la embestida social de la indignación y la desconfianza", ha indicado.

En otro orden de cosas, preguntada sobre la posibilidad de una alianza entre UPN y PP para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones forales o si los regionalistas optarán por ir en solitario, Ibarrola ha respondido que "no ha llegado ese momento, estamos trabajando día a día para que Navarra recupere lo que fue con UPN". "Tenemos la confianza de la mayoría de la sociedad navarra, somos un partido con proyecto propio. Futuras alianzas o no se decidirán en los órganos del partido. Estamos trabajando por conseguir cada día la confianza de los ciudadanos navarros", ha señalado.

"EL GOBIERNO AUMENTA SU RECAUDACIÓN A COSTA DE LA CLASE MEDIA"

Durante su balance, la presidenta de UPN ha criticado además que "tenemos un Gobierno que aumenta su recaudación a costa de la clase media y que sigue engordando su estructura con casi 200 nuevos cargos en dos legislaturas y un coste de 40 millones de euros".

Así, ha señalado que "Navarra recaudó en 2025 un 49% más que en 2019, un total de 1.925 millones de euros más que salen del bolsillo de ciudadanos, de trabajadores, de autónomos, de empresas, recaudación que sigue aumentando en el primer semestre de 2026". "El Gobierno tiene margen de sobra para aliviar fiscalmente y dejar que las personas tengan mayor renta disponible, pero no quiere. Hoy hemos conocido que el contribuyente medio navarro trabaja 231 días para Hacienda, 50 días más desde que Chivite es presidenta. Trabaja casi dos meses más para pagar impuestos y recibir peores servicios", ha criticado.

Ibarrola ha afirmado que "desde 2019 la recaudación tributaria en Navarra ha crecido un 49%, el coste de la vida un 25% y el salario medio un 18,6%". "La recaudación ha crecido el doble que el coste de la vida y 2,5 veces el incremento del salario medio". "La Comunidad Autónoma Vasca presenta un nivel de atracción de inversión extranjera dos veces superior al de Navarra. Desde 2019 a 2025 se han ido 173 empresas más de las que han llegado y la tendencia en 2026 sigue siendo negativa", ha apuntado.

En cuanto al sistema sanitario, ha criticado que se ha pasado "de la mejor sanidad del país a un sistema donde acceder al médico cuando lo necesitas se ha convertido en misión casi imposible si no tienes un seguro médico privado". A este respecto, ha destacado que "se ha duplicado el número de personas que han contratado un seguro privado".

Sobre el modelo de renta garantizada, ha afirmado que "es un fracaso que genera un 'efecto llamada' que nos coloca en una situación incomprensible para miles de ciudadanos". "En 10 años el gasto en renta garantizada ha pasado en el año 2015 de 63,8 millones de euros a 108,8 millones en 2025, un incremento del 70%", ha explicado.

Además, ha criticado que "en la valoración de la discapacidad, se ha pasado de un plazo medio en 2019 de 5 meses a 13,5 meses en la actualidad".

En relación con la seguridad ciudadana, Ibarrola ha señalado que "la tasa de criminalidad se sitúa por encima de la media nacional y somos la segunda Comunidad con mayor tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres".