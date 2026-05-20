Ibarrola (UPN) dice que la "crisis" de Educación ha sido "una más" en un Gobierno de "absoluta supervivencia"

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado, en relación a la situación generada en el seno del Ejecutivo foral tras la aprobación de la ley presentada por UPN para evitar el cierre de aulas, que "han tapado una crisis que sigue estando ahí, que es una crisis más", y que es un "Gobierno de absoluta supervivencia".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el foro de debate 'Acción Navarra', organizado por UPN, Ibarrola ha realizado una valoración "muy positiva" de la aprobación de la ley contra el cierre de aulas porque "quien ganó fue la comunidad educativa".

"Quien ganó fue fundamentalmente la mayoría de familias navarras que quieren seguir teniendo un sistema educativo en Navarra en el que puedan decidir libremente en qué centro y en qué modelo quieren educar a sus hijos. Creo que es algo fundamental, y por delante de todo, en el foco de todo, en el centro de todo, de nuestras políticas, desde luego ha estado en todo momento ese objetivo", ha dicho.

Ha añadido Ibarrola que "fuimos los únicos que pusimos la solución encima de la mesa contando con los apoyos suficientes como para salir adelante" y que "pretender cerrar aulas de forma autoritaria sin contar con los apoyos necesarios" era "un error".

"Ellos", ha continuado, "defenderán un modelo", pero "nosotros tenemos muy claro que queremos seguir apostando por un modelo de educación pública y de educación concertada en la que las familias tengan igualdad de trato, igualdad de condiciones y libertad y creo que ganaron".

"Defender al consejero Gimeno es algo que no me sorprende en el Partido Socialista, como tampoco sorprende en el Partido Socialista, paradójicamente, que tengamos todos los días cómo salen en banda a defender a dirigentes socialistas a los que salpica la corrupción y después dan de lado. Además lo hacen de forma agresiva contra la oposición o contra la justicia, contra los jueces, con lo cual, poco sorprende. Pero yo creo que han tapado una crisis que sigue estando ahí, que es una crisis más", ha subrayado.

A su juicio, este es un "gobierno de absoluta supervivencia que está más preocupado por tapar todos los problemas que le salpican en altos dirigentes socialistas de corrupción, que por resolver y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, la salud, la seguridad, la educación y un largo etcétera".