Ibarrola (UPN) dice que la ley de Industria es "ambigua" e "incompleta": "Es una coartada para tapar 7 años de inacción"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola - EUROPA PRESS

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra, Cristina Ibarrola, ha afirmado que el proyecto de ley foral de Industria y de Fomento Empresarial presentado por el Ejecutivo es una norma "ambigua y sin compromisos". "Es una coartada para tapar 7 años de inacción", ha indicado.

Así lo ha subrayado este martes, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las enmiendas de la formación foralista presentadas con el objetivo de "convertir una ley tardía, incompleta y llena de remisiones al futuro en una herramienta útil para las empresas, para los trabajadores, para los autónomos y para el futuro de nuestra comunidad".

"Estamos ante una coartada, ante un intento de disimular mediante una nueva ley la ausencia de medidas efectivas para la atracción y crecimiento empresarial en los últimos siete años en Navarra", ha dicho Ibarrola, que ha añadido que es una ley "tardía" e "incompleta".

A su juicio, "le falta cronograma de acciones, compromiso de financiación, definición de responsables y también indicadores de evaluación y de seguimiento". También "le falta ambición en simplificación administrativa" y "compromiso con una fiscalidad atractiva", y mantiene el silencio administrativo negativo. "También le falta compromiso con el desarrollo de infraestructuras estratégicas, como el tren de alta velocidad o el Canal de Navarra. Y lo que le sobra a esta ley es remitirse con cada promesa a desarrollos posteriores", ha dicho.

"Navarra no puede permitirse otra ley escaparate. Nuestra industria necesita certezas, agilidad administrativa, energía a precios competitivos, suelo disponible, infraestructuras estratégicas, atraer y retener talento, formación adaptada a las necesidades productivas, seguridad jurídica y una fiscalidad que permita competir. Ninguno de esos problemas se resuelve con declaraciones genéricas ni con artículos que dejan las decisiones importantes para más adelante", ha aseverado.

La Comunidad foral, ha dicho, "merece mucho más que una ley ambigua y sin compromisos presentada al final de una legislatura" y que "formula objetivos, pero no obliga al gobierno a concretar cómo, cuándo y con qué recursos lo va a cumplir".

LAS ENMIENDAS DE UPN

Por ello, UPN plantea "una alternativa clara, y frente a una ley de titulares del Gobierno proponemos una ley de compromisos efectivos". "Lo más revelador es que muchas de las medidas del gobierno que nos anuncian esta ley ni siquiera necesitaban una nueva ley para aplicarse", ha criticado.

En agilización administrativa, UPN se compromete a que los proyectos empresariales de interés estratégico cuenten con una resolución en un periodo máximo de tres meses. Ibarrola ha detallado que "eliminamos los umbrales desproporcionados de 50 millones de euros de inversión y creación de 100 empleos directos, que dejarían fuera a buena parte de los proyectos relevantes para Navarra".

"Y también evitamos vetos a proyectos empresariales de interés estratégico por parte de ayuntamientos que con la ley presentada podrían bloquear iniciativas estratégicas sin una justificación proporcionada", ha subrayado.

Ibarrola ha propuesto "convertir el silencio administrativo en positivo" ante el incumplimiento de plazos de respuesta por la administración y crear una "ventanilla única para todas las empresas, con especial atención a pymes y autónomos, y no solo a los grandes proyectos declarados estratégicos".

Además, ha criticado que "la ley se ha olvidado de impulsar una política industrial que llegue a todas las comarcas mediante suelo, conectividad física y digital, formación adaptada a las necesidades del tejido productivo, facilidades de acceso a vivienda, garantía de servicios públicos de calidad e incentivos fiscales vinculados a las necesidades reales de cada zona".

TIPOS IMPOSITIVOS "COMPETITIVOS" E INCENTIVOS PARA ATRAER TALENTO

En materia de fiscalidad, ha abogado por tipos "competitivos" e incentivos para atraer y retener talento, implantar empresas en todas las zonas de Navarra, promover sectores estratégicos y favorecer nuevas actividades empresariales. Y ha exigido "creación efectiva, dotación económica y reglas transparentes de funcionamiento" para el fondo de industrialización anunciado.

Asimismo, ha propuesto eliminar la obligatoriedad de realizar planes de descarbonización, "ya que ninguna Comunidad Autónoma lo exige", y sustituirlos por "incentivos, asesoramiento y acompañamiento, sin rebajar objetivos ambientales".

Ha enumerado también diferentes planes "elaborados en un plazo máximo de 6 meses" frente a la "inconcreción" del proyecto del gobierno: de arraigo empresarial; de generación, retención y atracción de talento; para reducir costes energéticos: un plan territorial de suelo e infraestructuras industriales por zonas de Navarra; y un plan de transición digital enfocado especialmente a pymes y autónomos y que incluya incentivos fiscales para su desarrollo.

En cuanto al diálogo social, ha anunciado que UPN incorpora "expresamente" el Consejo del Diálogo Social como órgano permanente de colaboración entre la Administración, el sector empresarial y los sindicatos.

EL DEPARTAMENTO "QUE MENOS CRECE EN PRESUPUESTO"

Ibarrola también ha criticado que "desde 2019, se han marchado de Navarra 173 empresas más de las que han venido". "Nuestra industria ha retrocedido en términos reales un 3,5%, dato peor que la media española y peor que comunidades vecinas como la CAV, La Rioja o Aragón", ha apuntado.

Además, ha señalado que "en 2025 un total de 7.867 trabajadores navarros estuvieron afectados por ERTE", que "representan el 10,5% de la afiliación industrial de Navarra y el 14,7% de todos los afectados de la industria española".

"Industria es el Departamento que menos crece en presupuesto. No parece que sea una apuesta estratégica", ha criticado, tras añadir que el compromiso de UPN es "aprobar los principales planes estratégicos y la normativa necesaria durante el primer año tras llegar al gobierno, en industria y en todos los demás ámbitos que preocupan a los navarros, con presupuesto, calendario e indicadores de resultados que haremos públicos".