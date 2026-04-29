Ibarrola (UPN) dice que "la mayor equivocación" del Gobierno foral ha sido "dar la espalda al colectivo médico"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este miércoles que "la mayor equivocación que ha hecho" el Gobierno de Navarra es "dar la espalda al colectivo médico" y ha considerado que la "máxima responsable" del panorama "desolador" de la sanidad navarra es María Chivite, "que está callada", y a quien ha pedido que "dé la cara".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha señalado que "el mayor valor" de cualquier empresa son "las personas que trabajan en ella". "Da envidia un empresario que cuida a sus trabajadores, que los implica, que hace que tengan sentimiento de orgullo, y desde luego tiene éxito asegurado por encima de otras. Y la sanidad navarra es exactamente lo mismo, como otros sistemas sanitarios", ha manifestado.

A su juicio, "no se puede dirigir la sanidad navarra sin cuidar a los profesionales que trabajan en ella, sin implicarlos en el proyecto, sin buscar la consideración que merecen y las búsquedas de soluciones que ellos ven en su día a día".

"Y creo que la mayor equivocación que ha hecho este Gobierno es dar la espalda al colectivo médico. De hecho, esta misma mañana eran ya 10 servicios en el Hospital Universitario de Navarra los que se han sumado a esos paros para no hacer jornadas extraordinarias, más cuatro servicios del Hospital Reina Sofía", ha apuntado.

En este sentido, ha criticado el hecho de "tener a estas alturas 14 servicios ya que se han plantado ante el autoritarismo de quien dirige la sanidad navarra en estos momentos, que no sienten interlocución válida, y que sienten cómo se les señala como culpables de una situación que es un problema puro y duro de gestión, porque con muchísimos recursos no es normal que hoy los navarros seamos los segundos peor en situación de lista de espera, de tiempo de espera en una consulta médica, que solamente los canarios esperen más que los navarros, o que hayamos pasado a ser del sistema sanitario mejor valorado por los ciudadanos de toda España a ser el número 13 de 17".

"Yo no voy a señalar ni siquiera al consejero de Salud, que yo creo que a estas alturas por su propio bien ya debería haberse marchado a casa, sino que detrás hay la máxima responsable, que es María Chivite, que está callada", ha señalado.

Ibarrola ha pedido a Chivite "que dé la cara ante los profesionales sanitarios, ante los ciudadanos de esta comunidad y que nos diga qué va a hacer para resolver esta situación, porque la sanidad afecta prácticamente a todos los ciudadanos". "Navarra no merece esto, y necesitamos soluciones a corto plazo ya, porque queda un año de legislatura y no podemos seguir en esta situación", ha indicado.