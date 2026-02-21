Ibarrola (UPN) dice a Otegi que "Navarra no quiere formar parte del supuesto país" que "se inventa"

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata para las próximas elecciones forales, Cristina Ibarrola, ha dicho al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que "Navarra no quiere formar parte del supuesto país de siete territorios que inventa".

La regionalista se ha pronunciado así en una nota de prensa tras las declaraciones del dirigente abertzale en un acto en Burlada donde ha destacado que el proyecto de la coalición "se debe al conjunto de los siete territorios de este país" y ha remarcado que las políticas sociales que impulsa su formación son un "adelanto de las que haríamos en una república vasca de iguales".

Para Ibarrola, "es irónico ver a EH Bildu presumir de políticas sociales", asegurando que "sus políticas sociales en los ayuntamientos donde gobiernan y en Navarra desde que han estado en gobierno o condicionando las políticas de gobierno, se traducen en la peor lista de espera en salud de la historia, el mayor número de personas con seguro médico privado, el mayor número de personas y familias esperando una vivienda protegida, el mayor número de personas en riesgo de pobreza y exclusión, los peores datos de siniestralidad laboral, el mayor número de personas durmiendo en la calle o datos preocupantes de criminalidad".

Frente al llamamiento de Otegi a la "serenidad" frente a la "ansiedad" de otras formaciones, la presidente de UPN ha replicado que "cómo no va a estar sereno Otegi si continuamente vemos salir de la cárcel a presos de ETA sanguinarios, se siguen dando ayudas económicas a eventos donde se enaltece el terrorismo y se siguen sin condenar actos vandálicos y violentos de la izquierda radical abertzale".

Cristina Ibarrola ha criticado que "nada de esto estaría pasando si no fuera por el continuo blanqueamiento que el PSN y el PSOE, tanto María Chivite como Pedro Sánchez, realizan a la formación de Otegi con tal de mantenerse ambos en el poder". "Una alianza en la que han tenido mucho que ver los oscuros intereses de Cerdán", ha aseverado.