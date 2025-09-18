Ibarrola (UPN): "Una presidenta del Gobierno que miente lo único que hace es aumentar las sospechas de corrupción"

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha manifestado este jueves, tras conocerse esta semana cuatro informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, que "una presidenta que miente para intentar demostrar su honradez lo único que hace es aumentar las sospechas de corrupción". "Tenemos una presidenta que miente sobre las conclusiones de lo que dice Comptos en relación a esto, una presidenta que miente sobre lo que ha dicho la Oficina Anticorrupción, que no ha dicho que no hay delito y que no hay corrupción", ha expuesto.

Según Ibarrola, "tenemos una presidenta que miente sobre los motivos por los que no se le ha permitido personarse en la causa, una presidenta que miente sobre el número de reuniones que ha mantenido con Antxon Alonso, una presidenta que incluso miente sobre que no hay ninguna otra persona que pudiera presidir la Mesa de Contratación de Belate".

La dirigente de UPN ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "estamos ante el mayor escándalo de posible corrupción en Navarra desde hace 30 años". "Chivite ha terminado adjudicando 76 millones de euros a Cerdán; Cerdán sigue en prisión; Alzórriz está absolutamente apartado, y ella sigue siendo incapaz de dar explicaciones a todo esto", ha indicado, para considerar "un insulto a todos los navarros que esquive cualquier tipo de explicación en torno a Santos Cerdán".

A su juicio, "no se puede entender que la presidenta diga, ante todo este escándalo, que 'nos han puesto un poco colorados'". "Se despacha con una modificación de la ley de Contratos, que no es garantía de nada porque la ley de Contratos es algo que ha incumplido reiteradamente en lo que estamos tratando de investigar", ha dicho la líder regionalista.

Ha acusado a la jefa del Ejecutivo de "ocultar información" porque en el Parlamento "ocultó la información de más de 7 meses de sobrecoste en la obra de Belate, esquiva toda explicación de Cerdán, no comparece en la comisión de investigación, pone toda la maquinaria del Gobierno a desacreditar los informes que no le gustan de la Oficina Anticorrupción, una oficina creada por ellos y unos informes solicitados por ella misma".

Ibarrola ha criticado además que la presidenta "trata de confundir a la opinión pública hablando de irregularidades, no de ilegalidades, lo que aumenta la sospecha de corrupción sobre ella". "Y no son simples irregularidades administrativas, son ilegalidades porque son contrarias a la ley; y son ilegalidades que forman parte de una investigación de la Guardia Civil en relación con una trama de posible corrupción escandalosa a nivel nacional", ha dicho.

Según ha continuado, "la UCO no está investigando irregularidades administrativas para modificar pliegos de contratos". "Cada día conocemos informaciones más graves y nadie asume ninguna responsabilidad en todo este escándalo", ha afirmado Ibarrola, quien ha incidido en que "cada día aumentan las sospechas de posible corrupción en torno a su Gobierno".

Cristina Ibarrola ha señalado que la presidenta del Ejecutivo "tiene sus 30 escaños asegurados para pactar todo con EH Bildu y sus socios de Gobierno y cree que no necesita hablar con UPN y así lo hace, antes y después de saltar el escándalo de posible corrupción". "No puede alardear una presidenta del Gobierno de diálogo, de acuerdo, cuando al grupo mayoritario nos da sistemáticamente con un portazo en las narices", ha dicho.

Sobre si la considera una presidenta corrupta, Ibarrola ha comentado que "yo no he dicho que la considere corrupta nunca jamás; ella dice que se lo decimos y no lo he dicho nunca". "Si es corrupta o no lo tendrá que la investigación de la Guardia Civil y la Justicia", ha comentado, para señalar que "yo lo que he dicho es que toda esta trama la acorrala y ella no ha sido capaz todavía hoy de dar explicaciones de cómo ha terminado adjudicando una obra de 76 millones de euros a una empresa creada ad hoc, según el fiscal Anticorrupción, para lucrarse de obra pública, con Cerdán en la cárcel, su mentor, su amigo y el que la ha colocado como presidenta del Gobierno".

La líder de UPN ha añadido que no hace "un acto de fe" sobre "el hecho de que Chivite diga que ella no es corrupta ni ningún consejero del Gobierno, ni Ramón Alzórriz". "Sorprende que hayan encargado unos informes que ahora desacreditan y ahora le queda la baza de una auditoría externa con dinero de todos los navarros que tenemos que suponer que solamente dirá lo que ella quiere que diga", ha indicado, para apuntar que "los informes -de la OANA- son demoledores".