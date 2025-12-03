Ibarrola (UPN) responde a Otegi que "corrupto no solo es el que presuntamente roba, también el que lo tapa"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha respondido al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que "corrupto no solo es el que presuntamente roba, también el que lo tapa. "Y esto es lo que lleva meses haciendo EH Bildu con la sombra de corrupción que acorrala a Sánchez y Chivite", ha señalado.

Así se ha pronunciado Ibarrola este miércoles, en respuesta a las declaraciones realizadas por Otegi en un acto político celebrado con motivo del Día de Navarra en el que ha reivindicado que EH Bildu no cuenta con "ningún caso de corrupción" y es "garantía para la ejemplaridad en el servicio público".

"Es una hipocresía insoportable que para desmontarla no hace falta ni siquiera comentar su pasado, basta con ver el rol que han tomado tanto en Navarra como en Madrid para tapar toda la sombra de corrupción que acecha al PSN y al PSOE", ha indicado Ibarrola en una nota de prensa.

Según ha añadido, "la reflexión profunda que debemos exigir a EH Bildu es que expliquen qué están ganando a cambio de tapar toda esta presunta corrupción". "Esa es la explicación que le deben a los ciudadanos. ¿Qué están sacando del PSN y del PSOE para que sea el máximo encubridor de la corrupción que asola al socialismo navarro y español?", ha planteado Ibarrola.

La líder de la formación foralista también ha hecho referencia a las declaraciones de Otegi referentes a que EH Bildu es "la garantía para hacer frente al autoritarismo". "Representa todo lo que contrario de lo que ha afirmado esta mañana en Pamplona", ha afirmado.

Para Ibarrola, "no hay partido más autoritario que EH Bildu". "En esto tampoco hace falta remontarnos a su pasado, también es suficiente con ver cómo actúan allí donde gobiernan alentando el odio hacia el que no piensa como ellos, y cuáles son sus principios ideológicos", ha criticado.

La presidenta de UPN ha afirmado que "EH Bildu representa todo lo que está lastrando actualmente a nuestra tierra". "Son los máximos responsables de las políticas que espantan a autónomos, empresas y familias; son los principales ideólogos de las políticas de vivienda que están dificultando cada día más su acceso a los jóvenes; son el máximo freno para la convivencia en Navarra; son los culpables del deterioro de los servicios públicos con los mayores presupuestos de la historia; y para colmo son los máximos aliados del PSN para que no podamos conocer toda la verdad sobre su presunta corrupción", ha apuntado.

Según ha añadido, "para decir todo eso y no aportar nada positivo a nuestra tierra, y más en una fecha como la de hoy, que no venga".