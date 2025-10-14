Ibarrola ve "absolutamente insuficiente" la reforma fiscal en la que trabaja el Gobierno foral

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha calificado como "absolutamente insuficiente" la reforma fiscal en la que trabaja el Gobierno de Navarra para rentas inferiores a los 32.000 euros y ha defendido que debería abarcar a rentas más amplias.

Así, Ibarrola ha señalado, en una entrevista en la Cadena Ser, que "hay muchas familias en Navarra cuyos ingresos serán algo más de 32.000 euros y que se consideren también rentas medias".

La presidenta de UPN ha afirmado que "nosotros creemos en un alivio fiscal que ayude a un nivel de vida que cada vez sube más y los sueldos no; en un alivio fiscal para los jóvenes; para las familias con muchos más tramos de IRPF; para los autónomos, que por cierto les van a incrementar los impuestos que pagan; o para las empresas y hacer que vengan empresas a Navarra, que haya inversión en Navarra, que nos estamos llevando un porcentaje mínimo de inversión extranjera que viene aquí, nos estamos perdiendo muchas oportunidades, y además de tener empleo, tenemos que trabajar por empleo de calidad, por salarios dignos y que permitan hacer un proyecto de vida a las personas".

Cristina Ibarrola ha afirmado que "desde el punto de vista de la gestión, el Gobierno de María Chivite era un oasis para cualquier gestor, es decir, un presupuesto con un ciclo económico que es creciente, un presupuesto cada vez mayor, una fiscalidad que cada vez nos quita más dinero del bolsillo de todos los ciudadanos, fondos europeos, y los resultados son nefastos".