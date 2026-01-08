Ibarrola ve a Chivite "derrotada" y dice que lo que "esperaban los navarros es que dimita y convoque elecciones"

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que la jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, está "hundida y derrotada" y ha asegurado que los navarros "no esperaban el anuncio de una remodelación de un Gobierno" sino la dimisión de la presidenta y la convocatoria de elecciones.

Ibarrola se ha pronunciado de este modo ante la decisión de Chivite de remodelar el Gobierno de Navarra, cesando al vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia Amparo López, y nombrando a Javier Remírez como nuevo vicepresidente y portavoz y a Inma Jurío como titular de Interior, Función Pública y Justicia.

En declaraciones a los medios de comunicación, Cristina Ibarrola ha afirmado que "la cara de la presidenta del Gobierno hoy lo ha dicho todo, es una cara de una presidenta derrotada, de una presidenta hundida, una presidenta nerviosa y una presidenta no creíble, desde luego no es la cara de una presidenta que presenta con ilusión una remodelación de su Gobierno para una nueva etapa".

Ibarrola ha asegurado que la remodelación del Gobierno ha sido una "crisis sobrevenida y precipitada" por lo que considera como una "dimisión" la salida de Félix Taberna. "Félix Taberna se va porque no se fía de la sombra de corrupción de este Gobierno. Félix Taberna conoce perfectamente a Cerdán, a Alzórriz, a Chivite, sabe que van a seguir saliendo cosas y desde luego no quiere mancharse y no quiere seguir tapando toda esta sombra de corrupción que asola al Gobierno de María Chivite", ha afirmado.

La presidenta de UPN ha criticado que "María Chivite nos ha pretendido convencer de que esta remodelación responde a la necesidad de un nuevo ciclo político, un cambio de perfil político, un cambio, según ha dicho, en la necesidad de pensar estratégicamente". "Pues bien, Taberna es su estratega político desde hace 10 años y Félix Taberna es el perfil más político de este Gobierno", ha indicado.

Así, Cristina Ibarrola ha afirmado que "la realidad es que salen del Gobierno Taberna y Amparo López, dos perfiles menos agresivos, dos perfiles más respetuosos, tanto en el trato como en la defensa de sus posicionamientos políticos; dos perfiles críticos con la presidenta o con lo que está ocurriendo dentro del Gobierno y la sombra de corrupción que le asola".

A continuación, ha dicho que "entran al Gobierno Remírez y Jurío, y entran no para un nuevo cambio político, no para un impulso político, vienen a tapar la sombra de corrupción que asola a este Gobierno". "Son dos perfiles más agresivos que además vienen a hacerlo confrontando abiertamente y atacando más agresivamente a cualquiera que denunciemos lo que está ocurriendo y toda esta sombra de corrupción que asola a una presidenta derrotada y hundida", ha afirmado.

Cristina Ibarrola ha considerado que "esto no es un nuevo ciclo político, esto es el fin del ciclo del 'sanchismo' en Navarra" y ha asegurado que "hoy los navarros no esperaban el anuncio de una remodelación de un Gobierno, hoy los navarros esperaban que de una vez y de forma inmediata María Chivite dimita y convoque elecciones, que les dé voz".

Preguntada sobre si cree que el Gobierno podrá completar lo que queda de legislatura, la presidenta de UPN ha señalado que "es algo imposible de prever, desde luego lo que creo es que tenemos una presidenta totalmente derrotada y hundida". "Se agarra como Sánchez, exactamente igual, a los estertores de un Gobierno, de un ciclo que está absolutamente acabado. La foto de María Chivite el día que dio la rueda de prensa cuando salió el informe de la UCO sobre Cerdán y la foto de la rueda de prensa de hoy muestran perfectamente que esto está ya acabado. ¿Cuánto va a aguantar María Chivite? Pues no sé, pero desde luego pierde ella y pierde Navarra", ha indicado.

Ibarrola ha vaticinado que "saldrán más cosas, iremos viendo más cosas y ya nadie puede ocultar la sombra de corrupción que le acorrala cada día más y que le impide hacer cualquier otra política de gestión de Gobierno, de respuesta a las necesidades de los ciudadanos".

Sobre la continuidad en el Gobierno del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, la presidenta de UPN ha afirmado que "María Chivite se enfrentó a una crisis hasta por sus aliados políticos en el Gobierno recientemente por el escándalo del informe del interventor general con los sobrecostes -de la obra de Belate- y fue incapaz en ese momento de que dimitiera su tío, Óscar Chivite, el responsable político de la adjudicación con la sombra de corrupción de Belate, pero la responsable última es ella". "Si algún consejero sobra en el Gobierno, al primero que tenía que haber cesado es a Óscar Chivite. Pero es que ni siquiera basta con eso. La responsable última de todo lo que está ocurriendo es ella", ha señalado.

Ibarrola ha afirmado que "los navarros no pueden seguir todavía casi año y medio con un Gobierno que solamente está preocupado por tapar el informe, el audio, que va a salir mañana, pasado o al otro, sobre más evidencias o indicios de corrupción". "Los navarros lo que necesitan es dar respuesta y soluciones a sus problemas y a sus necesidades, y María Chivite es incapaz de hacerlo", ha considerado.