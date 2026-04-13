Identificado en Tudela un hombre de 61 años tras robar 10 kilos de alcachofas en una huerta de la Mejana

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha identificado este domingo por la noche a un varón de 61 años que portaba 10 kilos de alcachofas recién cortadas, las cuales había hurtado presuntamente de un huerto de la Mejana.

El propietario, tras ser informado de lo ocurrido, ha decidido no presentar denuncia y donar las alcachofas al comedor solidario Villa Javier.

Entre otras actuaciones realizadas el domingo, la Policía Local hizo una prueba de alcohol con resultado de 0,84 mg/litro de aire espirado a una conductora de 35 años que había parado en el carril de avenida Santa Ana. Fue citada para juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial y su vehículo retirado al depósito.

Por otro lado, en las inmediaciones de plaza Sancho el Fuerte fueron identificados cuatro varones, tres de ellos menores de edad, por haber robado productos y producir daños en las máquinas de vending tras haberse encontrado la llaves de las mismas. Los hechos fueron comunicados a sus tutoras además de trasladarse a Fiscalía de Menores, tras la pertinente denuncia de los hechos del perjudicado.

Finalmente, durante la noche se ha identificado a tres menores de 15 años por producir daños en el parking de Constitución, tras vaciar un extintor dejando la zona impracticable además de 7 turismos. Sus progenitores fueron avisados de lo sucedido, siendo sancionados los hechos además de ser los responsables directos de los gastos ocasionados.

ACTUACIONES EL VIERNES Y EL SÁBADO

Por otro lado, durante la jornada del viernes se intervino en una pelea en la plaza de la Constitución de varios jóvenes entre 18 y 25 años, pudiendo interceptarse a tres de ellos en la zona del Queiles. Presentaban heridas leves y ninguno denunció los hechos. Además, se identificó a un varón de 35 años en Andrés de Sola que había intentado hurtar en el interior de una furgoneta.

Por último, se realiza una prueba de alcoholemia con resultado positivo de 0,56 mg/litro de aire espirado a un conductor de 34 años tras golpear varias veces contra el bordillo al intentar estacionar su vehículo.

En la jornada del sábado, entre las 6.45 y las 7.00 horas, se atendieron dos requerimientos por peleas. La primera en San Marcial al encontrarse discutiendo una pareja debido al estado embriaguez de la mujer, de 19 años. La segunda en plaza de la Judería por una fuerte discusión entre un varón de 27 años y una mujer de 31, saliendo en su defensa otros dos varones. Nadie quiso denunciar y la joven implicada fue acompañada a casa por una amiga.

Se atendieron, además, tres delitos leves de hurto. El primero en un comercio del polígono La Barrena, sustrayendo de un carro de compra el bolso con documentación y 300 euros de una mujer. El segundo en un supermercado de la carretera Zaragoza, al haber hurtado presuntamente productos por un importe de 67 euros una mujer de 36 años. El tercero de los hurtos, en este caso frustrado, se registra en una perfumería de Gaztambide-Carrera al haber intentado un varón llevarse cuatro perfumes.

Finalmente, durante el sábado se realizaron dos pruebas de drogas: la primera en Avenida Zaragoza a un conductor de 46 años que circulaba en sentido contrario, arrojando un resultado positivo indiciario en anfetaminas/metanfetaminas. La segunda en Cubrimiento Mediavilla tras una conducción irregular, arrojando el varón de 49 años un positivo indiciario en anfetaminas/metanfetaminas y THC. Ambas muestras salivales han sido enviadas al laboratorio hasta su confirmación.