Identificados tres menores por producir daños con un extintor a varios vehículos aparcados en Tudela

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres menores de edad han sido identificados este miércoles en Tudela como sospechosos de haber producido daños con un extintor a varios vehículos estacionados en la calle Ximénez de Rada.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, a las 23.30 horas se recibió la llamada de una vecina que alertaba de que tres personas habían producido daños con un extintor en varios vehículos.

Los agentes comprobaron que cinco turismos estacionados se encontraban manchados con el polvo de un extintor. Se identificó a los tres jóvenes sospechosos, que se encontraban próximos al lugar de los hechos.

Por otro lado, a las 9 horas, cuando los agentes estaban regulando el paso de peatones del colegio de Huertas Mayores, fueron testigos de un alcance entre dos turismos. Al acudir a ayudarles para confeccionar el parte amistoso, observaron que el causante, un varón de 28 años, podía estar influenciado por la ingesta de bebidas alcohólicas.

Al ser sometido a la prueba etilométrica, arrojó un resultado positivo de 1,08 mg/litro de aire espirado. Por este motivo fue informado de que se iba a realizar atestado policial al Juzgado de Guardia por un presunto delito contra la seguridad vial, además de retirar su vehículo con la grúa al depósito.

La parte perjudicada fue informada de lo ocurrido y de los pasos a seguir para la reclamación de daños y posibles lesiones, dado que el conductor presentaba dolor cervical.

Por otro lado, a las 20.20 horas se recibió una llamada informando de una fuerte pelea entre varias personas en la plaza de los Fueros. A la llegada de los agentes junto a efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, localizaron a una mujer que se encontraba auxiliando a un varón de 26 años que presentaba heridas sangrantes, posiblemente causadas por algún objeto cortante.

Tras ser atendido en la ambulancia, fue trasladado al hospital Reina Sofía. El posible autor de los hechos salió huyendo del lugar y la investigación sigue abierta hasta su posible localización.

Por último a las 3 horas, en tareas de seguridad ciudadana, los agentes identifican a dos varones de 26 y 33 años. Uno de uno de ellos fue detenido por tener en vigor una orden de detención por un Juzgado de Madrid por un presunto delito de robo con violencia. Fue trasladado a calabozos de Policía Foral, quedando bajo su custodia.