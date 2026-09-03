Ignatius Farray, Luis Piedrahita y Eva Hache participarán en el Salón del Cómic de Navarra, del 4 al 27 de septiembre

Cartel del Salón del Cómic de Navarra - SALÓN DEL CÓMIC DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Cómic de Navarra inaugura este viernes, 4 de septiembre, su decimoséptima edición con una programación que se extenderá hasta el domingo 27 y que "vuelve a situar las exposiciones y el encuentro directo con autores y autoras en el centro del evento".

Organizado por TIZA, Asociación para la Promoción del Cómic, el Salón desplegará actividades en Pamplona, Sarriguren, Ansoáin y Estella, con propuestas para públicos de todas las edades. La edición de 2026 reúne trece exposiciones en Civivox Condestable, el Salón Pinaquy, el Mercado del Ensanche, el Centro Comercial La Morea y el Museo del Carlismo.

A ellas se suma un programa de firmas, entrevistas con público, visitas guiadas, mesas redondas, talleres gratuitos, creación en vivo, una ruta por el cómic pamplonés, un trivial, un torneo de mesa y Komikitoki, la feria de autoedición y cómic de segunda mano.

Ana Miralles, reconocida en 2025 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, protagoniza 'De Eva a Ava', una exposición de originales de dos obras "separadas por tres décadas y unidas por su ambientación brasileña, su protagonismo femenino y temas recurrentes en la trayectoria de la autora, como el erotismo, la mirada cosificadora, el racismo o el choque de clases".

Miralles visitará Pamplona el viernes 18 de septiembre junto al guionista Emilio Ruiz: ambos firmarán ejemplares en la librería TBO y mantendrán un encuentro con el público en Civivox Condestable.

Paco Alcázar presentará 'Cavando mi propio túnel', una retrospectiva que recorre su personal humor cáustico desde los años noventa. El jueves 10 firmará ejemplares en Katakrak y será entrevistado por Alberto Rodríguez en Condestable.

Por su parte, Clara y Olivia Cábez, creadoras de Cols Comix, participarán el viernes 11 en una firma en Chundarata y en un encuentro junto a Ata Lasalle, editor de Autsaider Cómics, moderado por Olaia Bloom. Su muestra 'Del Fanzine al Libro: El Rock dibujado por Cols Comix' aborda el paso de la autoedición al álbum y su vínculo con la música y la cultura popular.

En cuanto al talento navarro, Iker Gárate exhibirá en 'Entre interiores' distintas fases de su proceso creativo en el cómic y la ilustración y conversará con el público el sábado 19. Jon Juárez ocupará el Salón Pinaquy con 'Harriorrihar', una muestra de su imaginario fantástico, y el martes 22 participará junto a Pedro Porcel en la mesa 'Sci-fi. El futuro soñado ayer y hoy'. El miércoles 23, Pello Varela presentará en euskera 'Mo. Memorias de una vaca' en Txokogorri, en Antsoain.

CÓMIC, GASTRONOMÍA Y COMERCIO LOCAL

La relación entre viñetas y cocina vertebra 'Cómic & Gastronomía: Más que bocadillos', una exposición colectiva que reúne obras de Ibáñez, Escobar, Paco Roca, Quino o Álvarez Rabo, páginas originales de 'El Capitán Trueno' y portadas de la ocasión en la que Spiderman y los Vengadores lucharon junto al chef José Andrés.

El viernes 4, su comisario, Asier Mensuro, ofrecerá una visita guiada acompañado por los artistas Asier Sanz y Javier Gay. El sábado 5, Asier Sanz trasladará su manera de construir caricaturas con objetos y alimentos al Mercado del Ensanche. El taller, destinado a participantes a partir de 12 años, utilizará materiales seleccionados entre los propios puestos del mercado.

La colaboración con Comiruña se extiende a 'La Aldea Irreductible: El Mercado frente al Imperio', una muestra que, coincidiendo con el centenario del nacimiento de René Goscinny, convierte a diez comerciantes del Mercado del Ensanche en habitantes del universo de Astérix y Obélix.

Txema Esteban, Paco Ramos, Itziar Repáraz, Roberto Flores y Aitor Txarterina reivindican mediante la caricatura "el valor del comercio de proximidad frente a las grandes superficies y la venta electrónica".

Además, los sábados 12, 19 y 26 se realizarán caricaturas gratuitas a la clientela en los mercados de Ermitagaña, Ensanche y Santo Domingo, respectivamente.

EL SALÓN SE HERMANA CON MUAK

La XVII edición une fuerzas con MUAK Navarra, Muestra Anual de Comedia, en dos actividades. El sábado 19, Ignatius Farray ofrecerá en el Salón Pinaquy la charla 'Vivir de la comedia (sin morir en el intento)', un recorrido por los retos, fracasos y alegrías del oficio acompañado por una relatoría gráfica en directo de Paco Ramos.

El domingo 27, Civivox Pompelo acogerá '13 Rue del Percebe: 65 aniversario de un chiflado vecindario'. Moderados por el crítico y divulgador Álvaro Pons, Luis Piedrahita, Eva Hache y César Oroz conversarán sobre tebeos, arquitectura y vida vecinal.

La mesa servirá como colofón a la exposición colectiva 'Homenaje a 13, Rue del Percebe', en la que medio centenar de artistas reinterpretan la creación de Francisco Ibáñez.

KOMIKITOKI, FANZINES Y PUBLICACIONES GRATUITAS

Komikitoki regresará el sábado 12, de 11 a 20 horas, a los andenes de la antigua estación de autobuses de Pamplona. Organizada junto a Fanzinoteka El Polvorín, Geltoki y Traperos de Emaús, la jornada combinará puestos de autoedición y cómic de segunda mano con la exposición 'Candelaria Fatal', un collage mural participativo a cargo de TSKT, sesiones de DJ y presentaciones de cómics y fanzines. La programación continuará por la noche en Keops con DJ Cols Comix.

En Komikitoki se presentará también el octavo número de 'Zart!', publicación gratuita que este año reúne catorce historietas en torno a las islas, con portada de Mara Dorado y prólogo de José Viruete.

Con esta entrega, son 162 los creadores que han participado en la revista.

El público podrá llevarse asimismo 'Klask', que recopila las obras ganadoras del concurso impulsado por el Instituto Navarro de la Juventud sobre igualdad y respeto en las relaciones afectivas y sexuales.

Los trabajos formarán parte de una exposición en Condestable, mientras la segunda convocatoria del certamen permanece abierta hasta finales de septiembre.

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La oferta gratuita incluye, además del taller de caricatura con alimentos, un taller de stop-motion impartido por Ottstuff el sábado 12; otro para crear una tira cómica paso a paso, dirigido por Basurde Resano el sábado 19; y el tradicional taller creativo con LEGO dedicado a los superhéroes, el sábado 26 en Discover Bricks.

El viernes 18, Kokea organizará el torneo del juego de mesa 'Mortadelo Multiverso'. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa en tizacomic@gmail.com.

El Salón llevará también actividades a colectivos que no pueden acudir a sus sedes habituales. Arantxa Jabato desarrollará tres sesiones de collage con residentes de la Casa de Misericordia, familiares y acompañantes, mientras Joseba Beramendi 'Exprai' impartirá durante cuatro jornadas el taller de expresión gráfica 'Viñetas de libertad' en la cárcel de Pamplona. Los trabajos resultantes se exhibirán en la próxima edición.

El programa se completa con la creación en vivo de un mural de Kanpaijotze Kolektiboa; una visita al leporello 'Dale una vuelta', de Romarranz y J.J.Chas; un trivial de cómic; la ruta 'Iruña dibujada', guiada por Javier Pérez de Zabalza; una mesa sobre autoedición vasca; y un encuentro en el Museo del Carlismo sobre 'Montejurra 1976-2026. El trazo de la memoria'. La tertulia anual de la Biblioteca Yamaguchi celebrará el 30 de septiembre una sesión dedicada a las lecturas del Salón.