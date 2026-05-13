Las ikastolas de Navarra dicen que el anunciado acuerdo de PSN y Geroa Bai "da la espalda" a sus reivindicaciones

El presidente de la Federacíon Navarra de Ikastolas, Oier Sanjurjo. - IKASTOLAS DE NAVARRA

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las ikastolas de Navarra han afirmado este miércoles que el acuerdo que han anunciado el PSN y Geroa Bai en materia educativa "da la espalda" a las reivindicaciones de estos centros. Cabe precisar, no obstante, que Geroa Bai, después de que inicialmente ha valorado este "principio de acuerdo", ha anunciado que "peligra" porque "no se dan garantías suficientes".

Las ikastolas han afirmado que dicho acuerdo "no recoge las demandas que la sociedad navarra y la comunidad educativa han venido reclamando en las últimas semanas". "Hoy, una vez más, se ha demostrado que la decisión de cerrar las aulas de las ikastolas es una decisión arbitraria. ¿Qué pasará con las aulas de las 7 ikastolas? Quieren limitar el futuro de las ikastolas, y con ello poner límites a que sigamos tejiendo toda Navarra en euskera. No podemos permitir que se cierre ningún aula porque ha quedado claro que detrás de esta decisión no hay razones técnicas sino políticas", han asegurado.

Por ello, han pedido a todos los grupos que conforman el Parlamento de Navarra que "escuchen las peticiones que la comunidad educativa de Navarra y la amplia comunidad de ikastolas hemos venido reclamando en las últimas semanas". "Hacemos un llamamiento una vez más para que esta situación se resuelva dialogando, sin esperar a la vía judicial", han señalado.

Según han explicado, la red de ikastolas se ha movido por toda Navarra "a favor de la igualdad, a favor de la educación en euskera y en contra de los recortes, y esa presión y movilización es lo que nos ha permitido mover al Gobierno". "Como dijimos, las decisiones se pueden cambiar, y algunas las han cambiado", han indicado.

Tras ello, las ikastolas han reivindicado la "igualdad" y se han opuesto a "los recortes que quiere aplicar el Departamento de Educación". "A favor de la educación en euskera y a favor de Navarra, no podemos aceptar ningún retroceso. Seguiremos tejiendo toda Navarra en euskera. Seguiremos trabajando y movilizándonos por lo que es justo", han señalado.