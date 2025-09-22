'Imagina Iruña 2050' invita a "mirar al futuro" en el marco del 2.100 aniversario de la fundación de Pamplona

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona celebrará en el mes de octubre una serie de actividades que, bajo el nombre 'Imagina Iruña 2050' y el lema 'Miradas que construyen futuro', proponen "mirar hacia delante para imaginar cómo será la ciudad del futuro", en el marco de las conmemoraciones del 2.100 aniversario de la fundación de la ciudad.

Actividades dirigidas a un público "diverso", como talleres infantiles, concursos, dinámicas participativas, debates y jornadas técnicas, conforman un programa que comenzará en los próximos días y que culminará el 30 y 31 de octubre con unas sesiones de prospectiva ciudadana.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, junto a la directora de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Uxua Domblás, "hemos situado en el 2050 porque es un número redondo y porque 25 años es ese tiempo en el que nos podemos reflejar desde lo que podríamos denominar una perspectiva estratégica".

Por su parte, Domblás ha remarcado que estas actividades se enmarcan dentro de las jornadas que se organizan anualmente por el Día Internacional de las Ciudades, el 31 de octubre, las cuales "siempre se organizan en torno a una de las dimensiones principales de la agenda urbana que se haya estado especialmente trabajando durante el año".

"Y este año, con la efeméride de la celebración del 2100 aniversario de la Fundación de Pompelo, parecía interesante abrir un poquito más esas jornadas, que normalmente son de un carácter muy técnico y muy específico, también a la ciudadanía de una manera más participativa, más cercana, accesible, más lúdica", ha apuntado.

La primera actividad programada dentro de 'Imagina Iruña 2050' es el concurso de relatos 'Cartas al futuro', que parte de la pregunta '¿Qué le escribirías a la Pamplona del año 2050?' para invitar a la ciudadanía a "trasladar sus preocupaciones, compromisos y sueños".

Los originales podrán enviarse desde este mismo lunes, día 22, hasta el próximo 19 de octubre, siguiendo las bases del concurso. Un jurado seleccionará las cartas ganadoras para las que se entregarán una serie de premios en colaboración con el Teatro Gayarre.

Para los más pequeños, en colaboración con la delegación navarra del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, se celebrará un taller de arquitectura y urbanismo para niños de entre 5 y 10 años. Este taller, que tendrá lugar el 30 de octubre en la Ciudadela, parte de la propia filosofía de 'Imagina Iruña', que "entiende la ciudad como un proyecto colectivo, construido con la suma de miradas y sensibilidades".

En los próximos días se irán publicando las actividades y sesiones en la web de las jornadas.

"PROSPECTIVA CIUDADANA PARA ASOMARSE AL FUTURO"

El "punto fuerte" de 'Imagina Iruña 2050' serán las dos jornadas de prospectiva, que tendrán lugar los días 30 y 31 de octubre. Aunque ambas están abiertas para todo el público, la sesión del 30 de octubre "tendrá un carácter más dinámico y participativo" y la del 31 se centrará en el debate en torno a mesas temáticas.

Ambas jornadas contarán con la participación de cuatro personas expertas en diferentes ámbitos. Así, acudirán Humberto Bustince Sola, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra (UPNA): Itziar González Virós, arquitecta y urbanista especializada en regeneración urbana y en procesos de participación ciudadana en la planificación de la ciudad; Cote Romero, activista y experta en transición energética, cofundadora y directora de la cooperativa Ecooo y parte del equipo HOPE!, pionera en democratizar el acceso a las energías renovables en España; y Javier Echeverría, catedrático de Filosofía y Lógica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Todos ellos debatirán sobre "la influencia de la inteligencia artificial en la gestión de la ciudad y los servicios públicos, el papel del urbanismo como herramienta de cohesión social, o el liderazgo de las ciudades en la transición energética", entre otros temas. Estas jornadas son gratuitas previa inscripción.

DENTRO DEL 2.100 ANIVERSARIO

'Imagina Iruña 2050' se enmarca en los actos del 2.100 aniversario de la fundación de Pompelo y propone "una mirada hacia el futuro desde el reconocimiento del pasado".

Esta iniciativa se inscribe además en las jornadas anuales de la Agenda Urbana Pamplona 2030, que el Ayuntamiento celebra coincidiendo con el Día Mundial de las Ciudades, y que cada año se dedica a reflexionar sobre "una dimensión clave que atraviesa la vida urbana y sus desafíos".

Este año, con motivo de la celebración de la fundación de Pamplona, las jornadas tienen una visión especial y están centradas en una prospectiva urbana, "una mirada a medio y largo plazo que permita proyectar los anhelos, dudas, inquietudes y esperanzas sobre la Iruña del futuro".

El horizonte se ha situado en el año 2050 "por ser una fecha cercana y a la vez llena de desafíos para pensar desde hoy la ciudad en la que queremos vivir dentro de 25 años".

Esa fecha de 2050 es, además, el horizonte en el que se están moviendo otras ciudades como Madrid, Copenhague o Helsinki, y es el marco temporal de la normativa europea y nacional en materia de clima, energía y urbanismo. Pamplona se suma así a esa mirada de largo plazo, "alineados con la Agenda Urbana y con los planes estratégicos que ya se están impulsando".