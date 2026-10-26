Imputado un conductor en Tudela por un delito contra la seguridad vial tras dar positivo en alcohol y droga

Agente de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

Otro varón fue detenido tras darse a la fuga de un control en Caparroso y tener retirado el permiso de conducir

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) - La Policía Foral ha imputado a un conductor en Tudela por un delito contra la seguridad vial tras dar positivo en alcohol, cannabis y cocaína.

La actuación se inició gracias al aviso al teléfono de emergencias 112 por parte de un conductor alertante, quien informó de que un vehículo circulaba de manera manifiestamente temeraria por la autovía A-68, con el consiguiente riesgo para el resto de los usuarios.

De inmediato, patrullas del Grupo de Tráfico de la comisaría de la Policía Foral de Tudela se movilizaron para localizar el turismo, logrando interceptarlo de forma segura en el ramal de enlace con la autopista AP-15. Al realizarle las pruebas reglamentarias, el conductor arrojó una tasa de 0,62 mg/l de alcohol en aire espirado, lo que supone una infracción penal al superar los 0,60 mg/l.

Asimismo, en el posterior test de drogas indiciario en saliva, ofreció un resultado positivo en cannabis y cocaína. Por tales hechos, se procedió a la imputación del conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, remitiendo las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Tudela.

FUGA Y DETENCIÓN EN CAPARROSO

Por otra parte, agentes de la Policía Foral han detenido a un varón como presunto autor de los delitos de resistencia y desobediencia grave a agente de la autoridad, así como por conducir un vehículo teniendo el permiso retirado por sentencia judicial.

El suceso comenzó cuando el implicado esquivó un control de seguridad ciudadana establecido en la localidad de Caparroso, emprendiendo la huida a gran velocidad. Este hecho motivó el despliegue inmediato de un dispositivo de seguimiento coordinado en el que participaron activamente agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tafalla, efectivos de Tráfico de la comisaría de Tudela, así como patrullas de la Guardia Civil.

Tras una persecución por la zona, el vehículo pudo ser finalmente interceptado de forma segura, procediéndose a la detención del conductor y a su puesta a disposición de la autoridad judicial.