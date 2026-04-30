INAI destina 160.000 euros a financiar iniciativas de asociaciones y entidades locales en el ámbito de la igualdad LGTBI

Archivo - Imagen de archivo de una bandera arcoíris. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Navarra (BON) ha publicado este miércoles dos convocatorias de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) dirigidas a apoyar proyectos y políticas en el ámbito de la igualdad LGTBI+ promovidos por asociaciones LGTBI+, otras entidades sin ánimo de lucro y entidades locales.

El Gobierno de Navarra destina un total de 160.000 a estas dos convocatorias, cuyo plazo de solicitud ya está abierto. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de las fichas habilitadas en la web de trámites del Gobierno de Navarra. En ambos casos, el plazo de solicitud finaliza el próximo 29 de mayo.

La primera de las convocatorias, dirigida a asociaciones LGTBI+ y otras entidades sin ánimo de lucro, cuenta con una dotación de 75.000 euros y prevé ayudas de hasta 10.000 euros por entidad. Su finalidad es respaldar proyectos ejecutados entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de octubre de 2026 que "promuevan la diversidad sexual y de género y contribuyan a garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación", explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen proyectos y actividades orientados a "superar estereotipos y prejuicios", fomentar relaciones igualitarias, dar visibilidad a fechas relevantes relacionadas con la reivindicación de derechos LGTBI+, "recuperar y visibilizar genealogías", desarrollar actividades de sensibilización y promover iniciativas de empoderamiento, así como de respuesta frente a las discriminaciones. También podrán financiarse actividades dirigidas a impulsar la participación de las personas LGTBI+ en espacios colectivos "con capacidad de incidencia política", además de acciones orientadas a favorecer el trabajo en red y el fortalecimiento del movimiento asociativo.

El plazo de solicitud está abierto hasta el 28 de mayo y las peticiones pueden cursarse a través de la ficha habilitada en el Catálogo de Trámites del Gobierno de Navarra.

IMPULSO A LAS POLÍTICAS LOCALES LGTBI+

La segunda convocatoria, dotada con 85.000 euros, está concebida para apoyar el desarrollo de políticas municipales LGTBI+ por parte de las entidades locales, para actuaciones ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026.

El objetivo de estas ayudas es colaborar con las entidades locales de Navarra para el desarrollo de sus políticas públicas en el ámbito de la diversidad sexual y de género para contribuir a garantizar y promover los derechos de las personas LGTBI+ en los municipios que desarrollen estos proyectos. La convocatoria contempla cuatro modalidades de subvención: la elaboración de diagnósticos locales LGTBI+, la redacción de planes y protocolos locales LGTBI+, la realización de estudios sectoriales en la materia y el desarrollo de la programación anual municipal en ámbito LGTBI+.

Como la anterior convocatoria, el plazo de solicitud de ayudas está abierto hasta el 28 de mayo y las peticiones pueden cursarse telemáticamente.

Estas dos convocatorias se suman a las publicadas anteriormente, destinadas a asociaciones de mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro, a entidades locales y grupos de acción local para el impulso de proyectos en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. De esta manera, el Departamento de Presidencia e Igualdad, a través del INAI, destina este año 1.479.000 euros para proyectos que permitan avanzar en la igualdad desde los diferentes ámbitos.